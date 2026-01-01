Norwegen-Mietwagenferien vom Spezialisten
Norwegen und seine skandinavischen Nachbarn
Finnland im Auto - Norwegen mit Hurtigruten
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Porvoo mit altem Stadtkern , Besichtigung der grössten Holzkirche Finnlands , Überquerung des...
18 Tage / 17 Nächte
Nordische Leckereien
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Bergwerksstadt Røros mit restaurierten Holzhäusern , Jugendstilstadt Ålesund, Bummeln Sie durch die...
16 Tage / 15 Nächte
Rosinenpicker - Skandinavische Highlights
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Charmantes royales Stockholm , Beeindruckendes Wildnisgebiet Ruka, Auslug zum Nordkap , Inselperle Senja
17 Tage / 16 Nächte
Stille des Nordens
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Aufenthalt in komfortablen Rorbu am Meer, Inselparadies Lofoten mit diversen Ausflügen , Bootsfahrt zur...
15 Tage / 14 Nächte
Lofoten Ferien
Erleben Sie mit uns die wohl schönste Region – die Lofoten warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden
Spitzbergen Ferien
Den Eisbären mit unseren einzigartigen und individuellen Schiffsreisen ganz nah sein
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