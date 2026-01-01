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Atlantic road, Norwegen

Norwegen-Mietwagenferien vom Spezialisten

Norwegen und seine skandinavischen Nachbarn

Eine Mietwagenrundreise in Norwegen lässt sich ideal mit Finnland oder Schweden kombinieren. Die Länder verfügen über gut ausgebaute Strassen und in allen drei Staaten steht Ihnen eine breite Auswahl Hotel, Blockhäuser und anderer Unterkünfte zur Verfügung. Starten Sie Ihre Reise im südnorwegischen Bergen, von wo die erste Etappe durch spektakuläre Fjordlandschaften führt, bevor es über das südliche Bergland zur Hauptstadt Oslo geht. Von dort geht Ihre Fahrt weiter Richtung Osten. Rasch erreichen Sie Schweden, das Sie mit unendlichen Waldlandschaften und Tausenden Seen erwartet.

Auf Ihrer Fahrt sollten Sie Schloss Gripsholm besuchen – eines der schönsten im Lande. Eine Reise durch die Finnische Seenplatte ist einer der vielen Höhepunkte, die Sie letztlich in Finnland erwarten. Sie reisen durch grossartige Landschaften, bevor Ihre Reise in der quirligen Hauptstadt Helsinki zu Ende geht.

Icon map18 Tage
Finnland im Auto - Norwegen mit Hurtigruten
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Porvoo mit altem Stadtkern , Besichtigung der grössten Holzkirche Finnlands , Überquerung des...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map16 Tage
Nordische Leckereien
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Bergwerksstadt Røros mit restaurierten Holzhäusern , Jugendstilstadt Ålesund, Bummeln Sie durch die...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
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Rosinenpicker - Skandinavische Highlights
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Charmantes royales Stockholm , Beeindruckendes Wildnisgebiet Ruka, Auslug zum Nordkap , Inselperle Senja
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map15 Tage
Stille des Nordens
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Aufenthalt in komfortablen Rorbu am Meer, Inselparadies Lofoten mit diversen Ausflügen , Bootsfahrt zur...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken

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Mit den legendären Schiffen quer durch das Land Norwegen

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