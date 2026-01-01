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Bergen, Norwegen

Norwegen-Mietwagenreisen vom Spezialisten

Mit dem Auto auf Entdeckungsreise

Um Norwegen mit all seinen Gesichtern eingehend kennenzulernen, sind Mietwagenrundreisen ideal. Ganz nach Ihrem persönlichen Tagesplan fahren Sie los, stoppen an Stellen, die Ihnen gefallen und fahren weiter, wie Ihnen beliebt. So erleben Sie das Land, seine Einwohner und ihre Lebensweise intensiv und aus nächster Nähe. Norwegen glänzt vor allem durch seine wundervolle Wildnis, spektakuläre Küstenlandschaften, Inselwelten, Schären und eindrückliche Fjorde. Aber auch norwegische Städte sind einen Abstecher wert: Besuchen Sie Trondheim mit dem Nidaros Dom und seiner riesigen Kirchenorgel.

Auch Tromso, das kulturelle Zentrum der Nordregion mit seinem milden Klima oder die Hauptstadt Oslo mit ihren prächtigen Uferpromenaden lohnen einen Aufenthalt während Ihrer Norwegen Mietwagenrundreise.

Icon map9 Tage
Durch Norwegens Sonnenstube
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Besuch des Vigeland Skulpturenparks in Oslo, Die Altstadt von Stavanger, Fahrt entlang des malerischen...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map14 Tage
Facettenreiches Fjord- und Südnorwegen
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Besuch des eindrücklichen Jotunheimen Nationalpark, Fahrt über die berühmteste Serpentinenstrasse...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map8 Tage
Inselhüpfer - 9 Inseln in 8 Tagen
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Gondelfahrt zum Storsteinen in Tromsø, Senja, die zweit grösste Insel Norwegens , Faszinierende und...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map13 Tage
Nordkap und Lofoten
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Hurtigrutenfahrt Honningsvåg - Tromsø, Inselperle Senja, Tagesausflug nach Nyksund , Übernachtungen in...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken

Hurtigruten

Mit den legendären Schiffen quer durch das Land Norwegen

Lofoten Ferien

Erleben Sie mit uns die wohl schönste Region – die Lofoten warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden

Spitzbergen Ferien

Den Eisbären mit unseren einzigartigen und individuellen Schiffsreisen ganz nah sein

Reiseinformationen

Alle wichtigen Informationen und Tipps für unvergessliche Ferien im wunderschönen Norwegen

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