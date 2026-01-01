1 . Tag Linienflug Zürich–Helsinki Fluganreise nach Helsinki und Übernachtung im Zentrum.

2 . Tag Helsinki Entdecken Sie die vielen Sehenswürdigkeiten der finnischen Hauptstadt.

3 . Tag Helsinki–Lappeenranta, 230 km Mietwagenübernahme und Fahrt via Porvoo mit altem Stadtkern mit hübschen Holzhäusern nach Lappeenranta.

4 . Tag Lappeenranta–Savonlinna, 150 km Auf dem Weg nach Savonlinna (Opernfestival vom 04.07.–03.08.19) lohnt sich ein Besuch des Forstmuseums Lusto.

5 . Tag Savonlinna Entdecken Sie die wunderschöne Umgebung von Savonlinna. Tag zur freien Verfügung.

6 . Tag Savonlinna–Koli, 250 km In Kerimäki können Sie die grösste Holzkirche Finnlands besichtigen. Vom Koliberg aus haben Sie eine wunderschöne Aussicht über den Pielinen-See!

7 . Tag Koli–Kuhmo, 160 km Via Nurmes erreichen Sie Ihr Etappenziel Kuhmo mit Lage am See, umgeben von unberührter Natur.

8 . Tag Kuhmo–Kuusamo/Ruka, 280 km Fahrt durch dichte Kiefernwälder nach Ruka, wo Sie die Nacht in einem urig gemütlichen Gasthof in einsamer Natur am See verbringen.

9 . Tag Kuusamo/Ruka–Rovaniemi, 200 km Heutiges Ziel ist die am Polarkreis gelegene Stadt Rovaniemi und «Heimat» des Weihnachtsmannes.

10 . Tag Rovaniemi–Inari, 330 km Auf der Fahrt nach Inari überqueren Sie den Polarkreis.

11 . Tag Inari Besuchen Sie das Sami-Museum Siida oder unternehmen Sie einen Ausflug in die wunderschöne Umgebung. Mietwagenrückgabe beim Hotel.

12 . Tag Inari–Kirkenes, 195 km Fahrt mit einem Kleinbus nach Kirkenes zum Hafen. Eine Fahrt durch «Natur pur»! Einschiffung auf die Hurtigruten, um 12h30 heisst es «Leinen los».

13 . Tag Honningsvåg–Hammerfest–Tromsø Fakultativer Ausflug zum Nordkap mit Frühstück und Busreise bis Hammerfest, wo Sie wieder an Bord gehen. Am späten Abend erreichen Sie Tromsø.

14 . Tag Vesterålen–Lofoten Geniessen Sie die wunderschöne Fahrt durch das Inselparadies der Vesterålen und Lofoten. Eine speziell schöne Etappe!

15 . Tag Polarkreis–Helgelandküste Heute überqueren Sie den Polarkreis. Unterwegs geniessen Sie schöne Ausblicke auf die Bergkulisse der Helgelandküste.

16 . Tag Trondheim–Kristiansund Besichtigen Sie die Königsstadt Trondheim auf eigene Faust oder schliessen Sie sich einer fakultativen Stadtrundfahrt an.

17 . Tag Bergen Um 14h30 Ankunft der Hurtigruten in Bergen. Entdecken Sie die charmante Hafenstadt. Übernachtung im Zentrum.

18 . Tag Linienflug Bergen–Zürich Ein letzter Spaziergang über den Marktplatz, dann heisst es Abschied nehmen vom Norden. Individueller Transfer zum Flughafen, Heimflug in die Schweiz.