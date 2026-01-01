Finnland im Auto - Norwegen mit Hurtigruten ab Zürich
Finnland im Auto - Norwegen mit Hurtigruten ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Porvoo mit altem Stadtkern
- Besichtigung der grössten Holzkirche Finnlands
- Überquerung des Polarkreises
- Fahrt mit Hurtigruten Kirkenes - Bergen
- Ausflug zum Nordkap
18 Tage / 17 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Linienflug Zürich–Helsinki
Fluganreise nach Helsinki und Übernachtung im Zentrum.
2. Tag Helsinki
Entdecken Sie die vielen Sehenswürdigkeiten der finnischen Hauptstadt.
3. Tag Helsinki–Lappeenranta, 230 km
Mietwagenübernahme und Fahrt via Porvoo mit altem Stadtkern mit hübschen Holzhäusern nach Lappeenranta.
4. Tag Lappeenranta–Savonlinna, 150 km
Auf dem Weg nach Savonlinna (Opernfestival vom 04.07.–03.08.19) lohnt sich ein Besuch des Forstmuseums Lusto.
5. Tag Savonlinna
Entdecken Sie die wunderschöne Umgebung von Savonlinna. Tag zur freien Verfügung.
6. Tag Savonlinna–Koli, 250 km
In Kerimäki können Sie die grösste Holzkirche Finnlands besichtigen. Vom Koliberg aus haben Sie eine wunderschöne Aussicht über den Pielinen-See!
7. Tag Koli–Kuhmo, 160 km
Via Nurmes erreichen Sie Ihr Etappenziel Kuhmo mit Lage am See, umgeben von unberührter Natur.
8. Tag Kuhmo–Kuusamo/Ruka, 280 km
Fahrt durch dichte Kiefernwälder nach Ruka, wo Sie die Nacht in einem urig gemütlichen Gasthof in einsamer Natur am See verbringen.
9. Tag Kuusamo/Ruka–Rovaniemi, 200 km
Heutiges Ziel ist die am Polarkreis gelegene Stadt Rovaniemi und «Heimat» des Weihnachtsmannes.
10. Tag Rovaniemi–Inari, 330 km
Auf der Fahrt nach Inari überqueren Sie den Polarkreis.
11. Tag Inari
Besuchen Sie das Sami-Museum Siida oder unternehmen Sie einen Ausflug in die wunderschöne Umgebung. Mietwagenrückgabe beim Hotel.
12. Tag Inari–Kirkenes, 195 km
Fahrt mit einem Kleinbus nach Kirkenes zum Hafen. Eine Fahrt durch «Natur pur»! Einschiffung auf die Hurtigruten, um 12h30 heisst es «Leinen los».
13. Tag Honningsvåg–Hammerfest–Tromsø
Fakultativer Ausflug zum Nordkap mit Frühstück und Busreise bis Hammerfest, wo Sie wieder an Bord gehen. Am späten Abend erreichen Sie Tromsø.
14. Tag Vesterålen–Lofoten
Geniessen Sie die wunderschöne Fahrt durch das Inselparadies der Vesterålen und Lofoten. Eine speziell schöne Etappe!
15. Tag Polarkreis–Helgelandküste
Heute überqueren Sie den Polarkreis. Unterwegs geniessen Sie schöne Ausblicke auf die Bergkulisse der Helgelandküste.
16. Tag Trondheim–Kristiansund
Besichtigen Sie die Königsstadt Trondheim auf eigene Faust oder schliessen Sie sich einer fakultativen Stadtrundfahrt an.
17. Tag Bergen
Um 14h30 Ankunft der Hurtigruten in Bergen. Entdecken Sie die charmante Hafenstadt. Übernachtung im Zentrum.
18. Tag Linienflug Bergen–Zürich
Ein letzter Spaziergang über den Marktplatz, dann heisst es Abschied nehmen vom Norden. Individueller Transfer zum Flughafen, Heimflug in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Linienflüge Zürich–Kopenhagen–Helsinki & Bergen–Kopenhagen–Zürich mit SAS
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ
- Mietwagen für 9 Tage von Europcar, Kategorie B1 (VW Golf oder ähnlich/Kat. A1 bei Einzelzimmer/-Kabine)
- 12 Übernachtungen in guten Mittelklasshotels, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
- Fahrt im Kleinbus von Inari nach Kirkenes
- Reisedokumentation
- Hurtigruten Schiffsreise Kirkenes–Bergen*
- Transfers in Helsinki und Bergen
- Benzin und evt.
Zusatzversicherungen sowie Rückführgebühr Mietwagen (€ 193 inkl. 24% MwSt.)
- Fakultative Ausflüge
- Annullierungskosten-Versicherung
- Hurtigruten arbeitet mit einem mehrstufigen, flexiblen Preissystem, das sich an der Auslastung der Schiffsabfahrt orientiert. Eine frühzeitige Buchung lohnt sich! Ambassador-Mitglieder profitieren vom 5% Wiederholer-Bonus auf dem Kabinenpreis
- Preise für höhere Zimmerkategorien auf Anfrage.
- Bitte entnehmen Sie den Preis für die Schiffsreise unserem aktuellen Hurtigruten-Katalog 2019/2020 oder verlangen Sie eine Gesamtofferte von uns. Die Reise kann auch in umgekehrter Richtung durchgeführt werden. Die Seereise dauert bei dieser Variante einen Tag länger.
Preise
18 Tage / 17 Nächte Preis auf Anfrage