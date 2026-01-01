1 . Tag Linienflug Zürich–Stockholm

2 . Tag Stockholm Erkunden Sie die charmante, royale Stadt Stockholm.

3 . Tag Stockholm–Tällberg, 310 km Mietwagenübernahme, Fahrt via Uppsala nach Falun,



dessen Kupfergruben auf der UNESCO-Kulturerbeliste stehen. Durch malerische Landschaft nach Tällberg, wo Sie von Ihrem Hotel aus einen traumhaft schönen Blick über den Siljansee geniessen!

4 . Tag Tällberg–Idre, 210 km Durch 3 Klimazonen, über den alten Transportweg «Kopparleden» führt die heutige Etappe ins Fjällgebirge nach Idre. Hier befindet sich das südlichste Siedlungsgebiet der samischen Rentierzüchter. Wanderfreunden empfehlen wir hier eine Zusatznacht.

5 . Tag Idre–Røros, 170 km Weiter auf der «Kupferstrasse» zum Femundsee,



einem der schönsten Seen Norwegens. Durch das Hochland der Femundsmark nach Røros, zur berühmten Bergwerksstadt mit den liebevoll restaurierten Holzhäusern im historischen Stadtkern.

6 . Tag Røros–Trondheim, 210 km In flotter Fahrt geht es zur «Königsstadt» Trondheim. Sehenswert sind der Nidaros-Dom und die berühmten, farbigen Speicherhäuser am Fluss Nidelv.

7 . Tag Trondheim–Ålesund, 370 km Höhepunkt des heutigen Tages ist die Fahrt über die berühmte Atlantikstrasse. Die Jugendstilstadt Ålesund zählt zu den schönsten Städten von Norwegen!

8 . Tag Ålesund–Loen, 240 km Auch heute erwartet Sie ein landschaftlicher Leckerbissen! Dicht dem Storfjord entlang und über die «Adlerstrasse» mit erstklassigen Aussichten hinunter zum berühmten Geirangerfjord, wo wir Ihnen eine Schifffahrt empfehlen. Weiter über die alte Passstrasse, über das Strynefjell, zum Innvikfjord.

9 . Tag Loen–Bergen, 300 km Fahrt zum Sognefjord, der mit seinen über 200 km der längste Fjord Skandinaviens ist. Mit der Fähre überqueren Sie den «König der Fjorde», bevor es über das eindrücklich karge Vikafjell in Richtung Bergen geht. Unterwegs Halt bei der Hopperstad Stabkirche. In der charmanten Hansestadt Bergen ist ein Bummel durch die berühmte Altstadt mit den wunderschönen



Holzhäusern und engen Gassen ein «Muss».

10 . Tag Bergen–Geilo, 250 km Dicht dem Hardangerfjord entlang mit herrlichen Panoramablicken auf die Fjord- und Gebirgswelt via Eidfjord hinauf auf die Hardangervidda. Unterwegs Halt beim Wasserfall Vøringsfoss, Norwegens grösstem Wasserfall.

11 . Tag Geilo–Oslo, 245 km Durch das reizvolle Numetal mit zahlreichen kleinen Stabkirchen und alten Gehöften nach Oslo. Der Vigeland Skulpturenpark, die interessanten Schiffsmuseen, der Holmenkollen u.v.m. lohnen eine Besichtigung!

12 . Tag Oslo–Stenungsund, 260/330 km Die kürzere Variante führt direkt nach Stenungsund, weitaus reizvoller ist jedoch eine Fahrt direkt der Küste entlang. Hier liegen schmucke Fischerdörfer und eine traumhaft schöne Küste mit Tausenden von kleinen Inseln.

13 . Tag Stenungsund–Marstrand–Göteborg, 90 km Die Etappe nach Göteborg ist kurz, ein Abstecher zur «Inselperle» Marstrand ist absolut empfehlenswert!

14 . Tag Göteborg–Lyrestad, 260 km Via Trollhättan zum Südufer des Vänernsees, wo das prächtige Schloss Läckö einen Besuch lohnt! Freuen Sie sich auf Ihr Tagesziel, Sie übernachten in einem landestypischen Hotel direkt am Kanal.

15 . Tag Lyrestad–Stockholm, 290 km Die Fahrt nach Stockholm ist landschaftlich wie auch kulturell ein Leckerbissen. Durch die für Schweden typische Seen-/Waldlandschaft zum Schwedischen Landwirtschaftsmuseum Julita am See Öljaren. Die Schlossanlage bietet einen Eindruck von schwedischem Gartenbau und der Landwirtschaftsgeschichte. Weiter zum pittoresken Städtchen Mariefred mit sehenswertem Renaissanceschloss. Mietwagenrückgabe in Stockholm.

16 . Tag Linienflug Stockholm–Zürich