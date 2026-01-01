Reisen Sie nach Helsinki

Entdecken Sie das Juwel an der Ostsee

Helsinki liegt auf einer Halbinsel, die keck in die Schärenlandschaft der Ostsee hineinragt. Die Stadt ist ganzjährig ein wunderbares Reiseziel und ein idealer Startpunkt für Ihre Finnland Ferien. Als heimliche Design Hochburg Skandinaviens wartet die dynamische Stadt mit einem tollen Hotelangebot auf. Mögen Sie gerne ausserordentliche, coole Design Hotels, oder ziehen Sie den Charme des Alten vor? Dann ist das Viersternehotel Sokos Torni ideal für Sie: Dieses vom Jugendstil beeinflusste Hotel aus den 1920er Jahren liegt fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof Helsinki und den Einkaufsstrassen der Esplanadi entfernt.

Die zeitgenössische Substanz des Hotels wird durch modernste Technik und Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts ergänzt. Dank der zentralen Lage mitten in der Stadt können Sie von diesem Hotel aus überall hin ausschwärmen, denn Helsinki entdeckt man am besten zu Fuss. Um die Ecke befinden sich atmosphärische Bars, kultige Cafés und sehr schicke Boutiquen und Shops. Nach einem Stadtaufenthalt brechen Sie vielleicht zu einer individuellen Erkundungstour mit dem Mietwagen auf oder Sie reisen weiter nach Lappland, in den hohen Norden Finnlands.

Egal, wohin es Sie zieht; unsere Spezialisten planen Ihre Finnland Reisen gerne für Sie. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.