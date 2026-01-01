Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Helsinki, Finnland

Helsinki Hotels: unsere Auswahl

Skandinavisch cool und gastfreundlich

Dass sich die finnische Hauptstadt in jüngerer Vergangenheit klammheimlich vom Insidertipp zu einer der beliebtesten Anlaufpunkte in Skandinavien entwickelt hat, ist weithin bekannt. Aber weshalb ist Helsinki so populär geworden? Wenn Sie zu Helsinki Reisen aufbrechen, kommen Sie dem Geheimnis auf die Spur, denn diese Hafenstadt ganz im Süden des Landes wird Sie unweigerlich in ihren Bann ziehen. Da wäre zu Beginn die einmalige Lage am Finnischen Meerbusen. Helsinki liegt weniger als einhundert Kilometer nördlich von Tallinn, der Hauptstadt Estlands.

An der Oberfläche skandinavisch cool, zeigt Helsinki aber sein warmes und gastfreundliches Gesicht in den Strassen, entlang der Uferpromenaden, in Markthallen, Kneipen, urigen Bars und schicken Boutiquen. Die Kunst- und Kulturszene der Stadt ist jung, dynamisch und sehr spannend. Finnen sind herzliche Gastgeber und sie begegnen Ihnen überall mit einem freundlichen Lächeln. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten die besten Hinweise und Insidertipps geben, wenn Sie Helsinki schon bald selbst entdecken möchten.

Sokos Hotel VaakunaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Helsinki
Dieses traditionsreiche Mittelklasshotel befindet sich unmittelbar am Bahnhof und der Busstation von Helsinki, im...

Reisen Sie nach Helsinki

Entdecken Sie das Juwel an der Ostsee

Helsinki liegt auf einer Halbinsel, die keck in die Schärenlandschaft der Ostsee hineinragt. Die Stadt ist ganzjährig ein wunderbares Reiseziel und ein idealer Startpunkt für Ihre Finnland Ferien. Als heimliche Design Hochburg Skandinaviens wartet die dynamische Stadt mit einem tollen Hotelangebot auf. Mögen Sie gerne ausserordentliche, coole Design Hotels, oder ziehen Sie den Charme des Alten vor? Dann ist das Viersternehotel Sokos Torni ideal für Sie: Dieses vom Jugendstil beeinflusste Hotel aus den 1920er Jahren liegt fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof Helsinki und den Einkaufsstrassen der Esplanadi entfernt.

Die zeitgenössische Substanz des Hotels wird durch modernste Technik und Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts ergänzt. Dank der zentralen Lage mitten in der Stadt können Sie von diesem Hotel aus überall hin ausschwärmen, denn Helsinki entdeckt man am besten zu Fuss. Um die Ecke befinden sich atmosphärische Bars, kultige Cafés und sehr schicke Boutiquen und Shops. Nach einem Stadtaufenthalt brechen Sie vielleicht zu einer individuellen Erkundungstour mit dem Mietwagen auf oder Sie reisen weiter nach Lappland, in den hohen Norden Finnlands.

Egal, wohin es Sie zieht; unsere Spezialisten planen Ihre Finnland Reisen gerne für Sie. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Actionreiche Ferien

Sie möchten Finnland auf eine abenteuerliche Art und Weise bereisen? Hier finden Sie alle Angebote.

Seenplatte in Finnland

Die Schönheit der Seenplatte in Finnland wird Sie begeistern.

Sommer in Lappland

Die besten Ferienangebote für Lappland in den Sommermonaten finden Sie hier.

Reiseinformationen

Hilfreiche Informationen zu Land und Leuten erhalten Sie hier – eine perfekte Vorbereitung ist das A und O.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren