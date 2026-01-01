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Langlauf, Lappland

Ruka Reisen vom Spezialisten

Traumhafte Winterferien am Polarkreis

Jeder Besuch in Ruka ist der Anfang eines neuen Abenteuers. Inmitten der reinen Natur und der endlosen Weite des hohen Nordens, hat jede Saison ihren eigenen Reiz. So manch einer, der hier Urlaub macht, plant bereits die nächsten Ferien in der Region. Ruka ist in erster Linie ein Paradies für Ihre Winterferien. Tief verschneite Wälder und die Naturlandschaften Lapplands sind das Bühnenbild für zahlreiche sportliche Aktivitäten. 35 Skipisten, 22 Liftanlagen, 160 Kilometer Loipen und 500 Kilometer Schneemobilrouten stehen zur Verfügung.

Ruhiger geht es auf einer Schlittenhundesafari zu. Mit lokalen Guides ziehen sie durch stille Schneelandschaften und lernen so die Magie des finnischen Winters hautnah kennen. Im kleinen Ort Ruka stehen zahlreiche moderne Hotels, urige Blockhäuser, Restaurants, Bars und Läden zur Verfügung. Fragen Sie unsere Spezialisten, wenn auch Sie echte Winterferien in Ruka verbringen möchten.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Hotels mit Erlebnisfaktor

Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.

Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

Rentiere in Lappland

Rentiere aus nächster Nähe bewundern und erleben.

Reisen für Langlauf-Fans

Erkunden Sie die einzigartige und unberührte Naturlandschaft Lapplands auf Skiern.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

Kataloge

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