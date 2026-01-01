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Luosto, Lappland

Luosto Reisen vom Spezialisten

Erholung in grandiosen Winterlandschaften

Suchen Sie nach einem ruhigen Platz, wo Sie weit weg vom Trubel des gewohnten Alltags sind, und gleichzeitig grossartige Wintererlebnisse geniessen können? Auf Luosto Reisen benötigt man keine Armbanduhr und auch das Handy kann getrost in der Tasche bleiben. Luosto ist das ideale Urlaubsziel für alle, die ein authentisches Stück Lappland erleben möchten. Für ein so kleines Dorf hat Luosto viel zu bieten, neben dem Nationalpark auch ein Skigebiet und ein Amethyst-Bergwerk.

Mit seiner friedlichen Umgebung ist das idyllische Luosto der perfekte Ort für ein unverfälschtes und entspanntes Lappland-Erlebnis. Während der kälteren Jahreszeit treten auch die geheimnisvollen, grün flirrenden Nordlichter am Firmament auf – ein Eindruck, den Sie nicht wieder vergessen werden. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne ein Angebot für eine Luosto Reise zusammenstellen werden.

Luosto – Magisches Nordlicht im finnischen Feriendorf

Das 200-Seelen-Dorf Luosto befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich von Rovaniemi und liegt mitten im prachtvollen Phyä-Luosto Nationalpark. In der wildromantischen Wald- und Tundralandschaft Lapplands erwartet Sie eine breite Auswahl perfekt ausgestatteter Blockhäuser. Anstelle einer Ferienwohnung erhalten Gäste in diesem Teil Finnlands gleich ein ganzes Blockhaus – die meisten davon mit Sauna. Reisen Sie mit Ihrer Familie, ist zum Beispiel das Blockhaus Gregory B ideal. Mit drei Schlafzimmern bietet es bis zu acht Personen Platz.

Selbstverständlich steht Ihnen hier Sauna zur Verfügung, dazu gesellt sich ein Jacuzzi. In der Region können Sie beispielsweise eine Amethyst-Mine bei Lampivaara besichtigen oder während der Wintermonate mit lokalen Reiseleitern zu einer Schlittenhundesafari aufbrechen. Da diese Region Finnlands sehr spärlich bewohnt ist und es wenig künstliches Licht in der Umgebung von Luosto gibt, kommen Sie in den Genuss eines besonders spektakulären Naturphänomens.

Die Polarlichter, oder Aurora Borealis, erscheinen hier sehr oft am Nachthimmel und bieten eine spektakuläre Lichtshow. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Luosto Reisen und stellen Ihnen massgeschneiderte Lappland Ferien zusammen.

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Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

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