Luosto Reisen vom Spezialisten

Suchen Sie nach einem ruhigen Platz, wo Sie weit weg vom Trubel des gewohnten Alltags sind, und gleichzeitig grossartige Wintererlebnisse geniessen können? Auf Luosto Reisen benötigt man keine Armbanduhr und auch das Handy kann getrost in der Tasche bleiben. Luosto ist das ideale Urlaubsziel für alle, die ein authentisches Stück Lappland erleben möchten. Für ein so kleines Dorf hat Luosto viel zu bieten, neben dem Nationalpark auch ein Skigebiet und ein Amethyst-Bergwerk.

Mit seiner friedlichen Umgebung ist das idyllische Luosto der perfekte Ort für ein unverfälschtes und entspanntes Lappland-Erlebnis. Während der kälteren Jahreszeit treten auch die geheimnisvollen, grün flirrenden Nordlichter am Firmament auf – ein Eindruck, den Sie nicht wieder vergessen werden. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne ein Angebot für eine Luosto Reise zusammenstellen werden.