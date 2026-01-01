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Langlauf, Lappland

Iso-Syöte Reisen vom Spezialisten

Finnlands Winterwunderland

Im Zentrum des Landes liegt eine der schönsten Winterregionen in Finnisch Lappland. Iso Syöte ist ein idealer Ausgangspunkt, um ein tiefverschneites Winterwunderland auf Schneeschuhwanderungen, Hundeschlittenfahrten oder Touren mit Schneemobilen zu erkunden. In der Nähe des kleinen Ortes liegt auch der Nationalpark Isosyöte, ein Labyrinth von Seen, Flüssen und grossartigen Waldlandschaften. Wenn Sie über Rovaniemi, dem offiziellen Wohnort des Weihnachtsmannes, nach Finnland reisen und dort ein Auto mieten, haben Sie unabhängige Finnland Ferien vor sich.

Ein Mietwagen ist auch im Winter eine praktische Reisemöglichkeit, denn so können Sie die Region nach Ihren eigenen Ideen bereisen. Wählen Sie dazu ein komfortables Hotel oder ein gemütlich eingerichtetes Blockhaus aus unserem umfassenden Angebot an Unterkünften in Lappland.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Iso Syöte – Aktive Erholung im Nationalpark

Hunderte zugefrorene Seen, tiefverschneite Wälder und offene Tundra. Was sich anhört wie die Beschreibung einer überdimensionierten Fototapete ist für Liebhaber von Winter Aktivitäten ein wahrer Abenteuer Spielplatz. Für Ihre Lappland Reise empfehlen wir Ihnen als Unterkunftsform ein Blockhaus. Damit stehen Ihnen komplett ausgestattete Ferienhäuser zur Verfügung, die in Finnland äusserst beliebt sind. Oft gehört auch eine Sauna dazu – finnischer kann eine Unterkunft beinahe nicht sein. Ihre Iso Syöte Ferien in einem Fjell Top Blockhaus zu verbringen, bietet Ihnen komplette Entspannung und Erholung.

Die zweistöckigen Blockhäuser sind mit Wohn-/Essbereich mit Cheminée, Küche, drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern und Sauna ausgestattet. Lassen Sie sich von unseren Skandinavien Experten beraten, wenn Sie Iso Syöte Ferien planen.

Hotels mit Erlebnisfaktor

Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.

Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

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Reisen für Langlauf-Fans

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Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

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