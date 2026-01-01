Iso-Syöte Reisen vom Spezialisten
Finnlands Winterwunderland
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Iso Syöte – Aktive Erholung im Nationalpark
Hunderte zugefrorene Seen, tiefverschneite Wälder und offene Tundra. Was sich anhört wie die Beschreibung einer überdimensionierten Fototapete ist für Liebhaber von Winter Aktivitäten ein wahrer Abenteuer Spielplatz. Für Ihre Lappland Reise empfehlen wir Ihnen als Unterkunftsform ein Blockhaus. Damit stehen Ihnen komplett ausgestattete Ferienhäuser zur Verfügung, die in Finnland äusserst beliebt sind. Oft gehört auch eine Sauna dazu – finnischer kann eine Unterkunft beinahe nicht sein. Ihre Iso Syöte Ferien in einem Fjell Top Blockhaus zu verbringen, bietet Ihnen komplette Entspannung und Erholung.
Die zweistöckigen Blockhäuser sind mit Wohn-/Essbereich mit Cheminée, Küche, drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern und Sauna ausgestattet. Lassen Sie sich von unseren Skandinavien Experten beraten, wenn Sie Iso Syöte Ferien planen.
Hotels mit Erlebnisfaktor
Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.
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