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Äkäslompolo, Lappland

Äkäslompolo Reisen vom Spezialisten

Ein Paradies im Winterwunderland Lapplands

Sie und Ihre Liebsten suchen einen Ort in Skandinavien, der Ihnen Ruhe, Zurückgezogenheit, aber auch jede Menge Abenteuer in unberührten und tiefverschneiten Winterlandschaften bietet? Dann erfüllen Äkäslompolo Reisen Ihre Wünsche. Der kleine Ort Äkäslompolo im Nordwesten Finnlands hat etwa 500 Einwohner und gehört zu einer der schönsten Gegenden Lapplands. Zu den Attraktionen gehört vor allem das Skigebiet Ylläs, welches ganzjährig über vielfältige Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten bietet. Die anmutigen Fjells und Naturwälder machen die Region zum Reiseziel für Winter- wie auch Sommerferien.

Eine Reise nach Finnisch Lappland ist immer ein Abenteuer und Äkäslompolo ist ein toller Ausgangspunkt für Ihre Lappland Ferien im Winter. 

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Äkäslompolo – Eine Winteroase der Ruhe

Mit Ihren Liebsten nach Skandinavien zu reisen haben Sie sich schon lange gewünscht und endlich ist es soweit: die wohlverdienten Ferien stehen bevor. Wenn Sie zu einer Winter Reise nach Äkäslompolo aufbrechen, können Sie sich auf ein unvergessliches Wintererlebnis freuen. Für Ihren Aufenthalt hoch über dem Polarkreis empfehlen wir Ihnen, eines der Ylläslumi Blockhäuser zu buchen. Die urgemütlich eingerichteten Rundholz-Chalets bieten Geborgenheit und eine einzigartige Blockhausromantik. Der Vorteil eines ganzen Blockhauses sind die grosszügigen Platzverhältnisse, die Ihnen zur Verfügung stehen.

In der Region haben Sie Zugang zu mehr als 300 Kilometern bestens gespurter Loipen. Aber auch Huskytouren oder Ausflüge mit Motorschlitten stehen zur Auswahl. Für ein leckeres Abendessen stehen Ihnen in der Region zahlreiche Restaurants zur Auswahl, die neben internationalen Gerichten auch lokale Spezialitäten anbieten. Unsere Spezialisten kennen sich in Lappland aus, lassen Sie sich von ihnen beraten und fordern Sie noch heute einen unverbindlichen Reisevorschlag an.

Hotels mit Erlebnisfaktor

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Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

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Reisen für Langlauf-Fans

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Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

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