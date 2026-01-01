Äkäslompolo Reisen vom Spezialisten
Ein Paradies im Winterwunderland Lapplands
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Äkäslompolo – Eine Winteroase der Ruhe
Mit Ihren Liebsten nach Skandinavien zu reisen haben Sie sich schon lange gewünscht und endlich ist es soweit: die wohlverdienten Ferien stehen bevor. Wenn Sie zu einer Winter Reise nach Äkäslompolo aufbrechen, können Sie sich auf ein unvergessliches Wintererlebnis freuen. Für Ihren Aufenthalt hoch über dem Polarkreis empfehlen wir Ihnen, eines der Ylläslumi Blockhäuser zu buchen. Die urgemütlich eingerichteten Rundholz-Chalets bieten Geborgenheit und eine einzigartige Blockhausromantik. Der Vorteil eines ganzen Blockhauses sind die grosszügigen Platzverhältnisse, die Ihnen zur Verfügung stehen.
In der Region haben Sie Zugang zu mehr als 300 Kilometern bestens gespurter Loipen. Aber auch Huskytouren oder Ausflüge mit Motorschlitten stehen zur Auswahl. Für ein leckeres Abendessen stehen Ihnen in der Region zahlreiche Restaurants zur Auswahl, die neben internationalen Gerichten auch lokale Spezialitäten anbieten. Unsere Spezialisten kennen sich in Lappland aus, lassen Sie sich von ihnen beraten und fordern Sie noch heute einen unverbindlichen Reisevorschlag an.
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Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.
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