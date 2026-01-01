NIVA Labriz Seychelles
Silhouette Island
Beschreibung
Einleitung
Hauptrestaurant und 6 weitere Restaurants, 2 Bars, Rezeption, Pool, Spa- und Wellnessereich, Kids Club.
Angebot
Entspannung pur im Eforea Spa. Das exklusive Spa setzt auf natürlich wirkende, hochwertige Produkte mit Essenzen von tropischen Früchten und exotischen Gewürzen.
Zimmer
Die Garden Villen (88 m2) sind im tropischen Garten verteilt. Modern und elegant eingerichtet verfügen sie über Badezimmer, Aussendusche, WC, Haarfön, Garderobe, Klimaanlage, Flachbild-/ Plasmafernseher, DVD/CD-Player, Minibar, Kaffee- und Teekocher sowie Terrasse. Die Beach Villen (101 m2) liegen direkt am Strand. 6 Garden Oasis Pool Villen und 6 Beach Villas with Garden Plunge Pool. Jungle Sanctuary Pool Villen und Beach Sanctuary Pool Villen (ex- King Deluxe Beachfront Pool Villen, 185 m2) mit Gartensicht oder direkt am Meer gelegen, verfügen über einen privaten Pool (6 x 3 m) mit Sala Pavillon. Zwei 2 Bedroom Beach Villen, eine 2 Bedroom Garden Oasis Family Pool Villa sowie eine 2 Bedroom Labriz Retreat (1200 m2).
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Billard, Tischtennis.
Sport gegen Gebühr
Tennis, geführte Naturspaziergänge, Schnorchel-Exkursionen, Tauchen (PADI), Hochseefischen, Kajak, Schnorcheln, Exkursionen nach Mahe, Praslin, La Digue.
ab CHF 250.– / pro Person
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