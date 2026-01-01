Die Garden Villen (88 m2) sind im tropischen Garten verteilt. Modern und elegant eingerichtet verfügen sie über Badezimmer, Aussendusche, WC, Haarfön, Garderobe, Klimaanlage, Flachbild-/ Plasmafernseher, DVD/CD-Player, Minibar, Kaffee- und Teekocher sowie Terrasse. Die Beach Villen (101 m2) liegen direkt am Strand. 6 Garden Oasis Pool Villen und 6 Beach Villas with Garden Plunge Pool. Jungle Sanctuary Pool Villen und Beach Sanctuary Pool Villen (ex- King Deluxe Beachfront Pool Villen, 185 m2) mit Gartensicht oder direkt am Meer gelegen, verfügen über einen privaten Pool (6 x 3 m) mit Sala Pavillon. Zwei 2 Bedroom Beach Villen, eine 2 Bedroom Garden Oasis Family Pool Villa sowie eine 2 Bedroom Labriz Retreat (1200 m2).