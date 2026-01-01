North Island
North Island
Beschreibung
Einleitung
Die private Insel bietet ein Open-Air-Restaurant, Lounge, Strandbar, Pool, herrlicher Spa- und Wellnessbereich, Bibliothek, Boutique.
Angebot
Traumhafter Open-Air-Spa für Massagen sowie Körper- und Gesichtbehandlungen.
Zimmer
Die 10 Beachfront Villen (450 m2), jede mit privatem Garten und Blick auf den Sonnenaufgang über dem Meer, werden höchsten Ansprüchen gerecht. Die Villen verfügen über 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage, Deckenventilator, TV, grosses OpenAir-Badezimmer mit einer im Boden eingelassenen Badewanne, WC, Aussendusche, privaten Pool, Sonnenterrasse, Sala Pavillon, Wohn-/ Esszimmer, Küche. Die Villa North (750 m2) bietet noch mehr Platz und liegt ruhig gelegen am Ende der Bucht mit spektakulärer Sicht auf den Strand und das Meer. Ideal für Honeymooners.
Gratis-Sport
Fahrräder, Fitnessraum, geführte Wanderungen, nicht motorisierte Aktivitäten wie Kajak und Stand Up Paddle, Yoga (Gruppenlektionen). Auch Aktivitäten wie Schildkrötenadoption und Bäume pflanzen werden angeboten.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Tauchen, Fischen.
Preis auf Anfrage
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