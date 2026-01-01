Die 10 Beachfront Villen (450 m2), jede mit privatem Garten und Blick auf den Sonnenaufgang über dem Meer, werden höchsten Ansprüchen gerecht. Die Villen verfügen über 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage, Deckenventilator, TV, grosses OpenAir-Badezimmer mit einer im Boden eingelassenen Badewanne, WC, Aussendusche, privaten Pool, Sonnenterrasse, Sala Pavillon, Wohn-/ Esszimmer, Küche. Die Villa North (750 m2) bietet noch mehr Platz und liegt ruhig gelegen am Ende der Bucht mit spektakulärer Sicht auf den Strand und das Meer. Ideal für Honeymooners.