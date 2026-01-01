Sieben 1- bis 3-Schlafzimmer Villen mit Dusche, WC, Deckenventilator (keine Klimaanlage), Haarfön an der Rezeption, Moskitonetz, Safe, Sitzecke, Veranda, WiFi kostenfrei. Zu jeder Villa gehört eine Küche-Bar-Lounge sowie Essbereich mit Kühlschrank, Ofen, Mikrowelle, Espresso Maschine. Die Insel bietet eine Einkaufsmöglichkeit sowie ein Restaurant (nur abends geöffnet). Vogel- und Schildkrötenbeobachtungen, Naturspaziergänge, Kajak.