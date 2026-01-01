22 freistehende Beach Bungalows (ca. 54 m²), nur wenige Schritte vom Strand, an der Ostseite der Insel. Mit Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Minibar, Telefon, Tee-/Kaffeekocher, Nespresso-Maschine, Bad, WC, kleiner Garten mit Aussendusche, Haarfön und Veranda mit Garten- und Meersicht. 5 1-Schlafzimmer Beach Villen (ehemals Beach Suiten, ca. 126 m²) mit grösserem Wohnbereich, Innen-/Aussendusche, zusätzlichem Gästebad und privatem Pool. 2 Beach Retreats (ca. 600 m²) mit 4 Schlafzimmern, Ensuite-Bädern, Küche, Club Car und grossem Deck mit privatem Pool.