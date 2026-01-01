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Alphonse Island by Blue Safaris Seychelles

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Alphonse Island

Beschreibung

Einleitung
Rezeption, Restaurant, Strandbar, Le Lys Bar, Pool, Lounge, WiFi kostenfrei, Spa, Boutique, Forschungs- und Rehabilitationszentrum, Schildkröten-Sanctuary, Baumschule.
Angebot
Das Azure Spa bietet verschiedenen Gesichts- und Körperbehandlungen.
Zimmer
22 freistehende Beach Bungalows (ca. 54 m²), nur wenige Schritte vom Strand, an der Ostseite der Insel. Mit Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Minibar, Telefon, Tee-/Kaffeekocher, Nespresso-Maschine, Bad, WC, kleiner Garten mit Aussendusche, Haarfön und Veranda mit Garten- und Meersicht. 5 1-Schlafzimmer Beach Villen (ehemals Beach Suiten, ca. 126 m²) mit grösserem Wohnbereich, Innen-/Aussendusche, zusätzlichem Gästebad und privatem Pool. 2 Beach Retreats (ca. 600 m²) mit 4 Schlafzimmern, Ensuite-Bädern, Küche, Club Car und grossem Deck mit privatem Pool.
Gratis-Sport
Fahrräder (inkl. Tour), Tennis, Kajaks, SUP, Schnorchelausrüstung, Angelruten, Aktivitäten mit dem «Island Conservation Society Centre» wie Schildkrötenfütterung, Vogelbeobachtung, geführte Fahrradtour, Reef Flats Expedition.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (PADI), Hochsee- und Fliegenfischen, geführte Touren nach Bijoutier und St. Francois, Inselhüpfen.
ab CHF 1386.– / pro Person

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