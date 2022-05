Seychellen Rundreisen

Topografisch gehören die Seychellen zu Afrika. Sie befinden sich nördlich von Madagaskar, liegen auf dem Maskarenenrücken und bestehen aus insgesamt 115 Inseln. Natürlich sind nicht alle davon bewohnt – die 42 Granitinseln und 73 Koralleninseln werden in Inner Islands und Outer Islands eingeteilt. Die drei grössten Inseln sind auch zugleich die am dichtesten bevölkerten Inseln der Seychellen. Aber das heisst nicht, dass andere Inseln uninteressant sind! Entdecken Sie auf Ihrer Seychellen Rundreise Schätze wie Silhouette oder die Île du Nord! Der Flughafen für Ihre Anreise aus der Schweiz befindet sich zwar auf der Hauptinsel Mahé, aber Cerf Island mit seinen Traumstränden oder Silhouette mit der unvergleichlichen Artenvielfalt erreichen Sie von hier aus schnell! Unsere Seychellen Spezialisten stellen Ihnen eine individuelle Seychellen Rundreise nach Ihren Wünschen zusammen.