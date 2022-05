Seychellen Inselhüpfen

Die Inselgruppe im Indischen Ozean verfügt über eine riesige Vielfalt, die sich problemlos miteinander kombinieren lässt. Verbinden Sie die Lagunen in der Nähe der Hauptinsel Mahé mit dem wilden Wasser der Grand Anse. Entscheiden Sie sich nach einem langen Flug aus Europa nicht nur für eine einzige Destination, sondern entdecken Sie mit unseren Seychellen Inselhopping Angeboten ein Paradies in seiner ganzen Fülle, was Ihre Seychellen Ferien einmalig werden lässt. Unsere Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen Ihre individuellen Seychellen Reisen zusammen, die sich übrigens auch hervorragend für Familien mit Kindern eignen!