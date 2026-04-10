Kreuzfahrt

Ihre Reise beginnt im lebhaften Hafen von Seattle, einer dynamischen Stadt an der nordamerikanischen Westküste, die für ihre kulturelle Vielfalt, ihre Nähe zur Natur und ihre moderne Architektur bekannt ist. Nach der Einschiffung heisst es Leinen los für ein aussergewöhnliches Seeabenteuer an Bord der eleganten Royal Princess. Bevor Sie das nächste Reiseziel erreichen, geniessen Sie mehrere aufeinanderfolgende Tage auf hoher See.

Diese entspannte Passage über den weiten Nordpazifik lädt dazu ein, das Schiff in aller Ruhe zu erkunden und die vielen Annehmlichkeiten an Bord voll auszukosten. Ob Sie sich für exzellente Gourmetküche, Wellness im luxuriösen Spa-Bereich, inspirierende Vorträge, stilvolle Abendunterhaltung oder ruhige Momente mit Blick auf das offene Meer entscheiden – die Tage auf See bieten Raum für Entschleunigung und persönliche Auszeit.

Während der Überfahrt entfaltet sich die ganze Weite des Ozeans. Die frische Seeluft, das sanfte Gleiten des Schiffes und das gleichmässige Rauschen der Wellen schaffen eine besondere Atmosphäre – ideal, um zur Ruhe zu kommen, neue Energie zu tanken oder einfach den Augenblick zu geniessen. Nach der ausgedehnten Pazifiküberquerung erreichen Sie den Hafen von Yokohama, dem maritimen Tor zur japanischen Hauptstadt Tokio.

Hier beginnt ein ganz neuer Abschnitt Ihrer Reise: Der erste Blick auf die Küste Japans mit ihrer markanten Silhouette, eingebettet zwischen Meer und Bergen, kündigt die Ankunft in einer faszinierenden Welt aus Kontrasten an. Tokio und seine Umgebung verbinden jahrtausendealte Kultur mit modernster Urbanität. Während Ihres Aufenthalts haben Sie die Möglichkeit, in das Leben dieser pulsierenden Metropole einzutauchen, traditionelle Tempel und Gärten zu besuchen, durch futuristische Stadtviertel zu schlendern oder die kulinarische Vielfalt der japanischen Küche zu entdecken.

Mit dem Erreichen Japans endet eine eindrucksvolle Reise, die Ihnen nicht nur das Gefühl von Weite und Freiheit auf dem offenen Meer vermittelt hat, sondern Ihnen auch den Zugang zu einer anderen Kultur eröffnet – ein besonderes Erlebnis zwischen Kontinenten, Stille und Entdeckung.