Nelson Reisen

Nelson City befindet sich in der Tasman Bay im Norden der Südinsel Neuseelands, etwa 125 Kilometer entfernt von Wellington. Nelson besticht durch seine Naturlandschaften, goldene Sandstrände, unberührte Wälder und schroffe Berge. Allerdings gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Herz der Stadt bildet die Christ Church Cathedral, welche im Art Déco Stil erbaut wurde. Daneben befindet sich die „World of WearableArt“, ein Museum über Mode und ein Automuseum. Gäste können sich im „Founders Historical Park & Brewery“ informieren, wie es in Nelson City früher ausgesehen hat. Holzhäuser und ein wöchentlich stattfindender „Farmers' Market“ runden das Angebot ab. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre Reise in eine aussergewöhnliche, bunte Region zusammenstellen!