Neuseeland Familienferien

Wäre es möglich, den Globus von der Schweiz durch das Erdinnere komplett durchzubohren, käme man in Neuseeland heraus. Haben Sie sich gefragt, ob es sich lohnt, eine solch lange Reise einschliesslich Flug mit Kindern zu machen? Dies kann man nur mit „Ja“ beantworten, weil kein anderes Land so kinderfreundlich ist wie Neuseeland. Daneben gibt es in kaum einer anderen Urlaubsregion der ganzen Welt so viel für Familien zu entdecken wie dort. Vertrauen Sie Ihrem Spezialisten für Neuseeland Reisen.