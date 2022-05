Neuseeland Abenteuer Reisen

Heisse Quellen

Sind Sie angekommen, haben Sie schon einen langen Flug hinter sich oder waren vorher schon auf einer Australien Rundreise. Für diejenigen, die jetzt in Neuseeland das Abenteuer suchen, bieten sich ein Neuseeland Camping Angebot an. Andere wiederum bevorzugen Hike & Drive. Biker erleben Einblicke in die Lebensgewohnheiten der Ureinwohner. Interessante Ziele sind die Stadt Auckland oder Rotorua mit seinen warmen Thermalbädern, die einem gestressten und strapazierten Körper neue Energie zuführen. Trauen Sie sich noch keine Radtouren auf Neuseeland zu, vermitteln wir Ihnen schon bei Ihrer Ankunft am Flughafen einen Mietwagen und sind bei der Planung Ihrer Touren behilflich. Wir buchen Ihre Unterkünfte und erklären Ihnen, die Highlights dieses faszinierenden Landes. So können Sie eine Mietwagenrundreise durch Neuseeland machen, bei der Sie die Vielfältigkeit der Landschaften Neuseelands erleben.