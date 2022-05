Neuseeland Reisen

Willkommen im Land der Maori

Unvergessene Landschaften

Neuseeland, das sind vielfältige Formen von Landschaftsbildern, die sich auf zwei Inseln verteilen. Es gibt die Nordinsel („North Island“ und die Südinsel („South Island“), wobei sich beide überhaupt nicht ähnlich sind. Auf der Nordinsel befinden sich, neben zahlreichen subtropischen Gärten, die Metropole Auckland und die Hauptstand Wellington mit eigenem Flair. Die Südinsel wird von vielen Gästen als anmutig bezeichnet. Wir als Spezialisten sind aber der festen Überzeugung, dass Neuseeland für Gäste erst dann zum vollkommenen Erlebnis wird, wenn Südinsel und Nordinsel gleichermassen besucht werden. Für beide Inseln gilt, dass die Natur völlig intakt ist. Nur so werden Neuseeland Highlights erlebbar und erfahrbar.

Neuseeland Mietwagenrundreisen

Bei Ihrer Ankunft in Neuseeland haben Sie bereits einen langen Flug aus der Schweiz hinter sich. Möglicherweise mussten Sie in Thailand einen Zwischenstopp hinlegen oder hatten eine Kombination mit einer Australien Reise gebucht. Schon am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und können sofort auf eigene Faust die atemberaubende Natur Neuseelands erkunden. Mit Ihrer Entscheidung für eine Rundreise auf eigene Faust haben Sie eine gute Wahl getroffen, da Erkundungen des Landes mit Mietwagen zu den begehrtesten Reisearten in Neuseeland zählen. So werden Sie frei in Ihren Entscheidungen und haben die Möglichkeit, Pause zu machen, wann und wo immer es Ihnen gefällt. Ebenso können Sie eines der zahlreichen Hotels aus unserem breiten Angebot auswählen. Sie können sicher sein, dass Sie im grünen Paradies der beiden Inseln immer von Sonne, Wind aber auch Nebel begleitet werden. Mit dem Mietwagen werden Sie neuseeländische Natur in ihrer Vollkommenheit erleben und sich auf die Spuren der dort lebenden Einheimischen begeben, die selbst davon überzeugt sind, dass erst die Natur dem Leben einen tiefen Sinn gibt.

Neuseeland Rundreisen im Wohnmobil

Für alle, die unabhängig sein wollen und sich als moderne Nomaden und Neuseeland Camper sehen, sind Touren mit dem Wohnmobil optimal. Reisen Sie zudem mit ihrer ganzen Familie durch das Land, wird Ihr Hotel auf vier Rädern für alle zum Glücksfall. Erleben Sie täglich neue Abenteuer, die sich morgens mit einem ausgiebigen Frühstück beginnen und abends mit einem ruhigen Stellplatz für die Nacht beenden. So werden Motorhomes zum idealen Fortbewegungsmittel, um die Facetten der Inseln mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft voll und ganz zu erleben. Sie erleben das Land, wo „Herr der Ringe“ gedreht wurde, intensiv und in seiner schönsten Form. Unsere Spezialisten geben Ihnen Neuseeland Reisetipps, zeigen Ihnen die beste Reisezeit und erklären Ihnen die schönsten Routen.

Ohne Stress zu den Highlights

Die Landschaften Neuseelands erinnern an die Schöpfungsgeschichte der Bibel, als das „gelobte Land“ geschaffen wurde. Menschen, die Stress und Alltag entfliehen und „das Weite suchen“, werden es hier finden. Die faszinierenden Landschaften beider Inseln mit heissen Quellen oder Gletschern werden alle Gäste begeistern. Ferien im Land der Maori bedeuten aber auch, dass keine Stunde wie die nächste ist. Es sind die Parks von Christchurch, die wilden Landschaften der Westküste oder die tropischen Regenwälder der Nordinsel. Diese Region der Erde stillt den Hunger nach ungewöhnlichen Erlebnissen, weshalb Neuseeland Ferien gleichermassen zum Sehnsuchtsziel von Fernreisenden und Abenteurern werden. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten.

Erfüllung der Sehnsucht von Abenteuer und Ferne

In Neuseeland leben vier Millionen Menschen auf einer Fläche, die etwa so gross ist wie Deutschland. Auf beiden Inseln hat die Natur einen festen Platz. Gäste werden durch die gewaltige Vielfalt des Landes täglich herausgefordert und die Natur stillt das Verlangen nach dem Aussergewöhnlichen. Schafe können auf hügeligen sattgrünen Weiden betrachtet werden. Gäste können am Mount Ruapehu Ski- und Snowboard fahren oder unternehmen Neuseeland Reisen in die Abel-Tasman-Nationalparks, der auch zu Fuss oder mit einem Kajak entdeckt werden kann. Behagliche Hotels bei Kia Ora oder Kaikoura bieten Unterkunft und Ruhe für Herumreisende, die von den vielen Eindrücken geprägt sind. Traumhafte Küsten und Strände wechseln sich ab mit pulsierenden Städten und den aufgeschlossenen Bewohnern, die hier leben. Hinzu kommen das Erleben der Maori-Tradition oder des Enthusiasmus bei Rugby Spielen, sodass Ferien in Neuseeland zur Erfüllung der Sehnsüchte von Abenteurern und Fernreisenden werden. Am Ende bleibt die Erkenntnis, die Freiheit für sich wieder neu entdeckt zu haben. Ihre Spezialisten tragen alles dazu bei, Freiheit neu zu finden.