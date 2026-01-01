Beschreibung

Einleitung Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf zwei Flügel des dreistöckigen Hautptgebäudes, grosse Rezeption, Boutiquen, Bar/Lounge, zwei à la carte Restaurants, Poolrestaurant, grosser mehrteiliger Pool mit Kinderpool und Jacuzzi, Spa und Wellnessbereich, Coiffeur. WiFi kostenfrei.

Angebot Das «The Sanctuary» Spa (850 m2) mit Sauna, Dampfbad und acht Behandlungsräumen. Es werden Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Maniküre und Pediküre angeboten.

Zimmer 41 Colonial Garden View Terrace Zimmer (54 m2), 56 Colonial Ocean View Terrace Zimmer (56 m2), 38 Colonial Ocean Front Terrace Zimmer (58 m2) und 28 Suiten (86 bis 164 m2). Alle Zimmer erscheinen im Kolonialstil. Sie verfügen über ein luxuriöses Bad mit separater Dusche, WC, walk-in-Ankleideraum, Haarfön, Flachbildfernseher, DVD- und CD-Player, Radio, Telefon, WiFi kostenfrei. Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, einen Frisier- und Schminktisch, Sitzecke, (separates Wohnzimmer in den Suiten), Balkon oder Terrasse. Die Colonial Ocean Front Terrace Zimmer bieten direkten Blick aufs Meer, während die Colonial Ocean View Terrace Zimmer einen seitlichen Meerblick haben.

Unterhaltung Dezente Abendunterhaltung mit Livemusik, lokale Tanz- und Folkloregruppen.

Gratis-Sport Wasserski, Windsurfen, Segeln mit Katamaran (Hobie Cat), Kanu, Kajak, Schnorcheln, Pedalo, Stand Up Paddle, Glasbodenboot, Angeln, Tennis (2 Hartplätze beleuchtet), Aerobic, Volleyball, Fitnessraum.

Sport gegen Gebühr Hochseefischen, Kreuzfahrt mit grossem Katamaran, Tauchen, Bootsverleih, Reiten, Unterwasserspaziergänge.