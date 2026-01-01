The Residence Mauritius
Belle Mare
Beschreibung
Einleitung
Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf zwei Flügel des dreistöckigen Hautptgebäudes, grosse Rezeption, Boutiquen, Bar/Lounge, zwei à la carte Restaurants, Poolrestaurant, grosser mehrteiliger Pool mit Kinderpool und Jacuzzi, Spa und Wellnessbereich, Coiffeur. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das «The Sanctuary» Spa (850 m2) mit Sauna, Dampfbad und acht Behandlungsräumen. Es werden Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Maniküre und Pediküre angeboten.
Zimmer
41 Colonial Garden View Terrace Zimmer (54 m2), 56 Colonial Ocean View Terrace Zimmer (56 m2), 38 Colonial Ocean Front Terrace Zimmer (58 m2) und 28 Suiten (86 bis 164 m2). Alle Zimmer erscheinen im Kolonialstil. Sie verfügen über ein luxuriöses Bad mit separater Dusche, WC, walk-in-Ankleideraum, Haarfön, Flachbildfernseher, DVD- und CD-Player, Radio, Telefon, WiFi kostenfrei. Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, einen Frisier- und Schminktisch, Sitzecke, (separates Wohnzimmer in den Suiten), Balkon oder Terrasse. Die Colonial Ocean Front Terrace Zimmer bieten direkten Blick aufs Meer, während die Colonial Ocean View Terrace Zimmer einen seitlichen Meerblick haben.
Unterhaltung
Dezente Abendunterhaltung mit Livemusik, lokale Tanz- und Folkloregruppen.
Gratis-Sport
Wasserski, Windsurfen, Segeln mit Katamaran (Hobie Cat), Kanu, Kajak, Schnorcheln, Pedalo, Stand Up Paddle, Glasbodenboot, Angeln, Tennis (2 Hartplätze beleuchtet), Aerobic, Volleyball, Fitnessraum.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Kreuzfahrt mit grossem Katamaran, Tauchen, Bootsverleih, Reiten, Unterwasserspaziergänge.
Kinder
Grosser Planters Kids Club täglich geöffnet für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Für kleinere Kinder kann ein Babysitterdienst (gegen Gebühr) in Anspruch genommen werden.
ab CHF 342.– / pro Person
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