Beschreibung

Einleitung Die Suiten liegen entlang des feinsandigen Sandstrandes in einer herrlichen Gartenanlage. Grosszügige Rezeption, ausgezeichnetes à la carte Restaurant La Goelette, Strandrestaurant, pan-asiatisches à la carte Restaurant «Asiya», Bars, verschiedene Boutiquen, zwei Süsswasserpools mit Sonnenterrasse, grosszügiger Spa- und Wellnessbereich, Coiffeur, Business-Center.

Angebot Das einzigartige Spa verfügt über verschiedene Behandlungsräume, Sauna, Hammam, Yoga Pavilion, Ayurveda- Behandlungen, Pool. Es werden Massagen, Gesichts-, Körper-, Hydro- und Algotherapien, Körperpackungen, Maniküre und Pediküre angeboten.

Zimmer Exquisite und sehr grosszügige – Junior Suiten (60 m2) – Tropical Suiten (85 m2) - Ocean Suiten (125 m2) – Palm Suiten (105 - 140 m2) sowie eine Penthouse Suite (195 m2) - 3 Presidential Suiten (260 m2) sowie eine Royal Villa (385 m2). Alle Suiten verfügen über Bad, separate Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Walk-in-Garderobe, Minibar, Safe, TV, DVD/ CD-Player, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse mit Meerblick (bedingt durch die dichte Vegetation teilweise etwas eingeschränkt). Detaillierte Beschreibung der Suiten auf Anfrage.

Unterhaltung Piano Bar, Livebands.

Gratis-Sport Täglich gratis Greenfee inkl. Golf Cart auf dem 18-Loch Mont Choisy Golfplatz (ca. 15 Fahrminuten vom Hotel entfernt, inkl. gratis Shuttle Transfers). Wasserski, Windsurfen, Segeln (Laser und Katamaran), Kajaks, Glasbodenboot, Schnorchelausflüge, Tennis, Squash, Tischtennis, grosses Fitnesscenter, Power Plate, Stand Up Paddle.

Sport gegen Gebühr Hochseefischen, Tauchen, Ausflüge mit dem hoteleigenen 400 HP Royal Palm Motorboot. Yoga, Personal Trainer, Padel-Tennis.