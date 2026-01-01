Die grosszügigen Coral Ocean View und Coral Beachfront Zimmer (56 m2) sind sehr modern und luxuriös eingerichtet. Sie verfügen über eine Sitzecke, Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, LCD-Fernseher, Internet/WiFi kostenfrei, Telefon, Minibar, Nespressomaschine, geräumiger Ankleidebereich, Safe sowie Terrasse oder Balkon. Die Hibiscus Ocean View und Hibiscus Beachfront Junior Suiten (65 m2) sowie Hibiscus Signature Beachfront Suiten (130 m2) sind grösser und exklusiver ausgestattet.

Die Frangipani Suiten (Ocean View oder Beachfront) verfügen über eine freistehende Badewanne und liegen auf der Insel Frangipani. Zusatzleistungen in der Kat. Frangipani und Signature Suiten: Check-in in der Suite, Kredit von Euro 150 pro Zimmer/Aufenthalt vor Ort für Mahlzeiten, Getränke und Spabehandlungen, Frühstück zusätzlich im Restaurant Coco's Beach House, täglich "The Golden Hour" von 17.00 - 18.00 Uhr mit 50% Reduktion auf eine Auswahl von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken.

Die Frangipani Signature Ocean View und Beachfront Suiten (126 m2) verfügen über ein separates, grosses Wohnzimmer. Eine Frangipani sowie Shangri-La Two Bedroom Beach Suite (385 m2) bietet Komfort für höchste Ansprüche.