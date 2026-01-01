Shangri-La Le Touessrok Mauritius
Trou d'Eau Douce
Beschreibung
Einleitung
96 Zimmer und Suiten liegen auf der Insel Frangipani mit kleinen Badebuchten. Diese sind durch eine prachtvolle Holzbrücke mit dem Hauptgebäude, einem langen Sandstrand und den restlichen Zimmern und Suiten auf dem Festland verbunden. Rezeption, Hauptrestaurant «TSK - Touessrok Soul Kitchen», 4 à la Carte Restaurants Kushi, Safran, Coco's Beach House, Ilot Mangenie Beach Club, Sega Bar, Coco's Beach Bar, zwei grosse Pools, herrlicher Spa- und Wellnessbereich, Boutiquen, Konferenzräume, Lounge. WiFi kostenfrei.
Angebot
Auf der Hotelinsel Frangipani gelegenes CHI, The Spa mit 8 Behandlungsräumen. Angeboten werden Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Hydrotherapien, ayurvedische und holistische Behandlungen, Körperpackungen, Coiffeur, Schönheitssalon, Maniküre, Pediküre. Fitnesscenter. Individuelle Behandlungen der Produktelinie Biologique Recherche.
Zimmer
Die grosszügigen Coral Ocean View und Coral Beachfront Zimmer (56 m2) sind sehr modern und luxuriös eingerichtet. Sie verfügen über eine Sitzecke, Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, LCD-Fernseher, Internet/WiFi kostenfrei, Telefon, Minibar, Nespressomaschine, geräumiger Ankleidebereich, Safe sowie Terrasse oder Balkon. Die Hibiscus Ocean View und Hibiscus Beachfront Junior Suiten (65 m2) sowie Hibiscus Signature Beachfront Suiten (130 m2) sind grösser und exklusiver ausgestattet.
Die Frangipani Suiten (Ocean View oder Beachfront) verfügen über eine freistehende Badewanne und liegen auf der Insel Frangipani. Zusatzleistungen in der Kat. Frangipani und Signature Suiten: Check-in in der Suite, Kredit von Euro 150 pro Zimmer/Aufenthalt vor Ort für Mahlzeiten, Getränke und Spabehandlungen, Frühstück zusätzlich im Restaurant Coco's Beach House, täglich "The Golden Hour" von 17.00 - 18.00 Uhr mit 50% Reduktion auf eine Auswahl von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken.
Die Frangipani Signature Ocean View und Beachfront Suiten (126 m2) verfügen über ein separates, grosses Wohnzimmer. Eine Frangipani sowie Shangri-La Two Bedroom Beach Suite (385 m2) bietet Komfort für höchste Ansprüche.
Unterhaltung
Abendliche Shows, Livebands, Strandpartys.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Yoga Einführung, Aquagym, Tennis (3 Hartplätze mit Flutlicht), Beachvolleyball, Fussball, Boccia, Tischtennis. Laser und Schnorcheln, Kajak, Kanu, Stand Up Paddle, Pedalo. Ab 3 Nächten täglich eine Runde Golf auf dem hoteleigenen 18-Loch Championship Platz auf der Ile aux Cerfs (inkl. Bootstransfer, Golf Cart gegen Gebühr) sowie auf dem Anahita Golf Club (Transfers ab/bis Hotel gegen Gebühr).
Sport gegen Gebühr
Fahrräder, E-Bike Touren, Tauchen (PADI/ CMAS), Hochseefischen, Bananenboot, Parasailing, Hobie-Cats, Segelboote, Windsurfen, Padel Court.
Kinder
«KidsClub» für Kinder von 4 bis 11 Jahren mit vielen interessanten Aktivitäten. Teens-Club für 12- bis 17-Jährige, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 428.– / pro Person
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