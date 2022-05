Exotisches Naturparadies St. Lucia

Der ostkaribische Inselstaat St. Lucia ist ein Ort, an dem es nur wenige Worte braucht. Das einzigartige Naturparadies weiss binnen kürzester Zeit jeden Reisenden in seinen Bann zu ziehen und von der Bedeutung dieses faszinierenden Lebensraumes zu überzeugen. In der indigenen Sprache wird die Insel als „Louanalao“ bezeichnet, was so viel bedeutet wie: „Dort, wo der Leguan lebt!“ Die Einheimischen meinen damit den Grünen Inselleguan, der nahezu nur noch auf St. Lucia vorkommt und dessen Art extrem stark bedroht ist. Entdecken Sie die Geheimnisse dieser unvergesslichen Region der Kleinen Antillen und wenden Sie sich bei Ihren St. Lucia Ferien vertrauensvoll an unsere Spezialisten.