Einzigartige St. Lucia Hochzeitsreisen

Eine üppige und aufregende Unterwasserwelt

Faszinierend ist die Welt auf St. Lucia auch unter Wasser. In der Regel sind es nur wenige Schritte, die zwischen dem Hotel und der Bay liegen. Korallenriffe, Tauchen und Schnorcheln, all das und noch vieles mehr ist auf St. Lucia ebenfalls möglich. Die absolute Attraktion sind aber auch die Vögel und die Schmetterlinge. In den nahe gelegenen Regenwäldern werden Sie bei einer Wanderung diese Faszination hautnah erleben können. Aufgrund der Aufgeschlossenheit der Einwohner auf St. Lucia werden Sie sicherlich schon rasch Freundschaften knüpfen können und einige wertvolle und interessante Tipps bekommen. Grillfeste am Strand oder ein leckerer Cocktail in einer Bar, lassen auch Sie sich von diesem grandiosen Feeling anstecken. Die St. Lucia Flitterwochen werden Sie mit Gewissheit so schnell nicht vergessen. Fragen Sie einfach unsere Experten nach einer St. Lucia Hochzeitsreise.