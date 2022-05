Martinique Ferien

Unsere Hotelempfehlungen für Martinique

Kreolische Küche und aktive Ferien über und unter Wasser

Martinique setzt seit einigen Jahren auf eine neue Urlaubs Erfahrung: Agrotourismus ist eine wundervolle Reiseart, als Gast Einblick in die Lebensweise, Traditionen und die herrlich schmeckende kreolische Küche zu erhalten. Mit dieser nachhaltigen Erfahrung lernen Sie ein ehrliches und echtes Martinique kennen. Wie andere karibische Reiseziele, verfügt die Insel ebenfalls über fantastische Tauchgründe und Schnorchelplätze. Und wer gerne sportlich aktiv unterwegs ist, sollte sich einige der herrlichen Wanderrouten genauer anschauen – Wandern im Paradies ist keine leere Versprechung, sondern gehört zum Tagesprogramm. Wenn sich zu diesen unvermittelten Reiseerlebnissen dann noch eine breite Hotelpalette gesellt, die von günstigen Optionen bis zu sehr luxuriösen Resorthotels reicht, dann wird klar, dass die Ferieninsel Martinique für jeden Geschmack viel zu bieten hat.

Romantisches Boutique Hotel mit Aussicht und Action für die Kids

Das Hôtel Carayou & Spa ist ein idealer Platz, von dem aus man die Schönheit der französischen Antillen entdecken kann. Familien und alle, die das Meer mögen, fühlen sich hier besonders wohl. Das angenehme Mittelklassehotel befindet sich im Badeort Pointe du Bout, wenige Gehminuten vom Yachthafen, Bars, Restaurants und Geschäften im Ort Trois-Ilets entfernt. In der Nähe des Hotels steht ein 18-Loch-Golfplatz zur Verfügung. Hoch über der Thalémont Bucht gelegen, ist das Viersternehotel Plein Soleil ein aussergewöhnlicher und romantischer Ort, um in eine entspannte Zweisamkeit einzutauchen. Das Haupthaus und die fünf Villen des Hotels sind in einen 8'000 Quadratmeter grossen tropischen Garten eingebettet. Die Anlage umfasst lediglich sechzehn Zimmer und Suiten im kreolischen Design. Von verschiedenen Aussichtspunkten geniessen Gäste den Blick auf die von winzigen Inseln gesprenkelte Bucht. Die Apartments Pierre & Vacances im Feriendorf Sainte-Luce sind ideal für Familien und alle, die in ihren Ferien gerne sportlich aktiv sind. Für Kinder von drei bis siebzehn Jahren steht ein Kids Club zur Verfügung, während die Erwachsenen einen Schnuppertauchgang unternehmen oder sich mit einem Jetski versuchen. Diverse informelle Restaurants und Bars sorgen für ein umfangreiches kulinarisches Rahmenprogramm.

Familienferien oder luxuriöse Eleganz an der Ostküste

Das Karibea Sainte-Luce Hotel befindet sich an der Südküste von Martinique. Der Dreisternekomplex besteht aus den Hotels Les Amandiers und Amyris sowie der Hotelresidenz Caribia und erstreckt sich über ein weitläufiges Gebiet, wo die von Bougainvillea und extravaganten Palmen gesäumten Wege Sie zu wunderschönen Naturstränden führen. Besonders familienfreundlich ist der Kids Club für die Fünf- bis Elfjährigen, die hier von morgens bis am späten Nachmittag in bester Obhut sind. An einem feinen Sandstrand, umspült von türkisfarbenem Wasser, bietet das Viersterne Hotel Bakoua einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Kulisse der Pitons du Carbet Anhöhen. Zwischen üppiger Natur und einer wunderschönen Lagune mit türkisblauem Wasser befindet sich das Cap Est Lagoon Resort & Spa an der Ostküste von Martinique. Seine Eleganz vereint Raffinesse, Ruhe und Entspannung. Wenn Sie aber Ihren Aufenthalt in diesem luxuriösen Resort gerne aktiv geniessen, stehen Ihnen Optionen wie Tennis, Schnorcheln, Tauchen, Wind- und Kitesurfen oder ein Ausflugsprogramm zur Auswahl. Wie immer Ihre Prioritäten für Ihre Martinique Ferien aussehen, unsere Karibik Spezialisten kennen sich aus. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen sehr gerne einen auf Ihre persönlichen Wünsche zugeschnittenen Reisevorschlag.