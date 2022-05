Einzigartige Martinique Reisen

Martinique Reisen

Französische Kultur unter karibischer Sonne

Als Überseenation Frankreichs verbindet Martinique auf einzigartige Weise karibische Kultur mit französischer Lebensart. In der Hauptstadt Fort-de-France leben über 80'000 Menschen – die Metropole ist somit eine der grössten Städte der Kleinen Antillen. Kulturliebhaber kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Kulinarik-Fans. Von kulturellen Sehenswürdigkeiten wie der prächtigen Kathedrale über den botanischen Garten "Jardin de Balata" bis hin zu einer Vielzahl an Cafés und Restaurants für jedes Budget kommt in der Hauptstadt garantiert keine Langeweile auf.

Mit dem Auto Land und Leute hautnah erleben

Wer auf Martinique seine Badeferien verbringt, sollte sich unbedingt auch einen Mietwagen nehmen, denn öffentliche Verkehrsmittel fahren nur in der Hauptstadt. Ein Mietwagen ist eine gute Möglichkeit, die Insel zu erkunden und Land und Leute kennenzulernen. In Ihren Martinique Ferien erleben Sie die atemberaubende Natur mit der vielfältigen Landschaft der Vulkaninsel: Berge, Wasserfälle, weisse und graue Traumstrände, malerische Badebuchten und nicht zuletzt der Tropenwald faszinieren Besucher immer wieder aufs Neue. Die Karibikinsel hat so vieles zu bieten und ermöglicht Ihnen interessante Einblicke in das Leben der Einheimischen. Lauschen Sie abends den Zouk-Klängen – dem kreolischen Musik- und Tanzstil – und lassen Sie sich mitreissen. Alternativ lassen Sie den ereignisreichen Tag bei einem Rum oder fruchtigen Cocktail ausklingen und geniessen einfach das bunte Treiben in einer der vielen Bars.

Beratung vom Martinique-Experten

Sie benötigen weitere Martinique Reiseinformationen? Wir helfen gerne weiter und stellen Ihnen Ihre individuelle Martinique Traumreise zusammen. Sprechen Sie uns gerne an – telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.