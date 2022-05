Whitehouse Reisen

Whitehouse ist eine Siedlung an der jamaikanischen Südwestküste. Etwa 4'000 Einwohner leben hauptsächlich vom Fischfang. Lokal gefangener Fisch und Meeresfrüchte finden im ganzen Land reissenden Absatz. An seinem eigenen, drei Kilometer langen schneeweissen Sandstrand befindet sich die Nummer Eins der jamaikanischen Strandresorts. Gestatten: das glamouröse und ultimativ luxuriöse All Inclusive Resort Sandals South Coast erfüllt jeden Ferientraum im Handumdrehen. Das stilvolle Resorthotel ist vom Flughafen Montego Bay etwa 75 Fahrminuten und von der Landeshauptstadt Kingston etwa 170 Kilometer entfernt. Diese spektakuläre Oase am Meer liegt umgeben von einem Naturschutzgebiet in allerschönster Strandlage. Eines der zahlreichen herausragenden Details sind unter anderen die zwölf atemberaubenden Overwater Bungalows, die in Tahiti nicht schöner sein könnten. Insgesamt stehen 372 geschmackvoll eingerichtete Zimmer, Suiten und Bungalows für einen romantischen Urlaub zu zweit zur Auswahl. Es gibt sogar eine 360 Grad Überwasser Bar, die in weit die warme karibische See hinausreicht. Honeymooners lieben das Sandals Resort, weil Jungvermählten hier jeder Wunsch scheinbar mühelos von den Lippen gelesen wird. Hochzeitsreisende lieben das Hotel, denn nicht nur finden Frischvermählte hier exklusive Zurückgezogenheit und Luxus. Wer es besonders romantisch mag, schliesst den Bund fürs Leben nämlich in der extra für Vermählungen geschaffenen Überwasserkappelle. Gästen steht sowohl eine riesige Pool-Landschaft wie auch ein breites Sportangebot zu Land und zu Wasser zur Verfügung. Neun Restaurants kümmern sich um das kulinarische Wohlergehen der Gäste: vom entspannten Pizza-Schmaus beim Italiener zu asiatischer, karibischer und mediterraner Küche werden alle kulinarischen Wünsche erfüllt. Selbst immer frisch zubereitetes Sushi wird im Strandrestaurant ‘Sushi on the Sand’ serviert. Abends tragen extravagante Lagerfeuerbereiche zum nächtlichen Glanz dieses einzigartigen, nur für Erwachsene zugänglichen Ferien Paradieses bei. Möchten Sie sich während Ihren Jamaika Reisen auch ein paar Tage All Inclusive Luxus gönnen? Unsere Jamaika Spezialisten stellen Ihnen gerne ein unverbindliches Reiseangebot zusammen.