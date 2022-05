Willkommen in Treasure Beach, einem einzigartigen Teil Jamaikas, in dem alle Facetten des Abenteuers Karibik zusammenkommen. Diese ruhige, ländliche Idylle liegt fernab der Hektik der Grossstädte Montego Bay und Kingston. Das beschauliche Dorf liegt direkt an einem herrlichen, langgezogenen Strand, an dem Besucher oft ganze Abschnitte für sich selbst haben. Hier gibt es keine mondänen Resorts oder grosse Hotels am Strand. Die lokalen Unterkünfte sind kleine, familiäre Hotels und Bungalow Anlagen, die meist von den Eigentümern persönlich geführt werden. Als Feriengast erhalten Sie so auch Einblick in das Alltagsleben der gastfreundlichen Jamaikaner, die Sie in Treasure Beach herzlich willkommen heissen. Probieren Sie lokale Gerichte in den Restaurants und Bars entlang des Strandes, die oft einfache ‘Cabanas’, informelle Strandhütten sind. Besonders empfehlenswert sind Gerichte mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten. Bei einem Aufenthalt in Treasure Beach finden Sie Ruhe und Entspannung und erleben gleichzeitig ein unverfälschtes und liebenswertes Jamaika. Lassen Sie sich von unseren Jamaika Spezialisten eine unverbindliche Offerte für Ihre nächsten Jamaika Ferien erstellen.