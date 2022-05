Rose Hall Reisen

Wenn Sie sich östlich von Montego Bay auf den Weg machen, verändert sich die Nordwestküste Jamaikas zu einem langgestreckten, bildschirmschonertauglichen Strand mit Golfplätzen, schicken Resorts und Strandhotels und teuren Einkaufszentren. Aber nicht nur Touristen geniessen hier die angenehmen Seiten des Ferienlebens, wohlhabende Einheimische ziehen die Zurückgezogenheit den nobleren Vororten der Grossstadt vor. Etwas weiter östlich befindet sich Jamaikas berühmteste - und angeblich verhexteste - Villa, Rose Hall. Das Anwesen ist ein Herrenhaus 1770 im jamaikanisch-georgianischen Stil. Es verfiel zusehends im tropisch feuchten Klima, wurde aber ab den 1960er Jahren kontinuierlich restauriert und zu neuem Leben gebracht. Heute können Besucher Rose Hall auf einem Rundgang erkunden und ein Museum besuchen, in dem die Sklavengeschichte sowie die Legende der Weissen Hexe Annie Palmer von Rose Hall gezeigt wird. Die Villa thront an einer exklusiven Hanglage hoch über der Strandlandschaft. Vom Garten des Anwesens geniesst man einen entsprechend herrlichen Panoramablick auf Küste und Meer. In der Nähe gruppieren sich am Strandgürtel mehrere Restaurants um das Half Moon Village, welches auf dem Weg von Montego Bay nach Rose Hall liegt. Probieren Sie hier lokale Gerichte und internationale Küche auf hohem Niveau. Unsere Jamaika Spezialisten zeigen Ihnen gerne, wie Sie einen Aufenthalt in Rose Hall in Ihren Jamaika Ferien einplanen können.