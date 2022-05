Günstige Angebote machen Reisen nach Jamaika attraktiv

Wenn Sie für Ihren Aufenthalt in Jamaika ein Angebot buchen, in dem schon alles enthalten ist, können Sie sich in der Regel über viele kostenlose Zusatzleistungen freuen. Denn vielfach sind nicht nur schmackhafte Mahlzeiten und leckere Drinks enthalten, sondern auch Wassersportaktivitäten oder sogar Shuttle-Verbindungen zum Beispiel nach Ocho Rios oder Montego Bay. In dem schönen Örtchen Negril brauchen Sie diesen Service nicht, da der dort verkehrende One-Love-Drive Bus Sie zu allen Stränden und dem beliebten Leuchtturm des Ortes bringt. Eine weitere Attraktion, die in vielen Jamaika All Inclusive Angeboten enthalten ist, wird Ihnen in Form einer unterhaltsamen Animation geboten.