Guadeloupe Schiffsreisen

Entdecken Sie die sechs traumhaften Inseln von Guadeloupe auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik. Die modernen Schiffsreisen bieten alle Annehmlichkeiten von Hotelanlagen auf dem Festland. Eine Vielzahl von Restaurants wird Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt verwöhnen und bei dem umfangreichen Unterhaltungsprogramm wird auch an den seltenen grauen Tagen garantiert keine Langeweile aufkommen. An den Nachmittagen können Sie beim Schnorcheln die bunt schillernde Unterwasserwelt entdecken und am Sandstrand romantische Spaziergänge unternehmen.