Guadeloupe Hotels

Unverfälschtes Landleben auf der Ausseninsel Ile Marie Galante

Wie im Mutterland Frankreich bezahlt man während Guadeloupe Reisen mit Euro – schliesslich gehört diese karibische Inselgruppe als Übersee-Départment zu Frankreich. Dies hat aber auch seine Vorteile, denn Guadeloupe geniesst dieselben politischen Rechte wie jedes Département in der Grande Nation. Obwohl vieles in Guadeloupe auf seine französischen Wurzeln hindeutet, seine Unverfälschtheit hat es sich in grossen Teilen bewahrt. Die Nebeninsel Ile Marie Galante liegt rund dreissig Kilometer südöstlich der Hauptinsel Grand-Terre. In der näheren Umgebung des Kawann Beach Hotels spielt sich auch im 21. noch weitgehend Landleben ab. Die lokale Landwirtschaft wird von Zuckerrohrfeldern dominiert. Das geschnittene Zuckerrohr wird noch immer meist mit Ochsenkarren in die Destillerien transportiert, wo das Schilfgras meisterhaft in den beliebten lokalen Rum verwandelt wird. Der nahegelegene Strand von La Feuillière ist zwar nicht menschenleer, aber Platz findet man jederzeit genügend. Das Kawann Beach Hotel ist eine sympathische Adresse, um preiswert ein paar Tage unverfälschtes Guadeloupe zu entdecken und auszuspannen.

Strand, tropische Parkanlagen und einmalige karibische Atmosphäre

Das Hotelangebot auf Guadeloupe ist vielseitig: von einfachen, kleinen Hotels bis hin zu luxuriösen Retreats finden Gäste die ganze Bandbreite. Im Bereich der Mittelklassehotels ist die Auswahl besonders vorteilhaft, finden sich doch einige kostengünstige Häuser, die dennoch tolle Strandlagen und Meerblick bieten. Das Hotel & Residences Golf Village liegt in einem üppigen tropischen Park in Les Hauts de Saint-François. Zu den nahegelegenen Einrichtungen gehören ein internationaler 18-Loch-Golfplatz, Tennisplätze sowie ein Wassersportzentrum für Tauch- und Windsurfaktivitäten. Viele der lokalen Hotelanlagen gleichen üppigen tropischen Parks. Dies trifft auch für familiäre Strandhotel Le Diwali im Dörfchen St. Anne im Osten der Insel Grande-Terre zu. Besonders angenehme Erholung verspricht das Hotel Le Jardin Malanga an der Südküste von Basse-Terre. Wer sich naturnahe und ruhige Ferien wünscht, ist hier an der richtigen Adresse angelangt. In einer ehemaligen tropischen Plantage befindet sich das charmante Bungalow Hotel Les Cycas im Südwesten der Insel Basse-Terre bei Matouba im Hinterland der Küste.

Ultimative Aussicht und Wellness Oase am Strand

Das Hotel Le Mahogany & Spa in Gosier auf Grande-Terre ist von einer tropischen Gartenanlage umgeben und liegt direkt am Meer. Die kreolisch gestalteten Zimmer und Suiten mit Blick auf das Meer oder den Garten bieten die perfekte Unterkunft für jede Art von Reise. Familien mögen die geräumigen, hellen Unterkunftsmöglichkeiten und den Kids Club, der sich um die Vier- bis Zwölfjährigen bestens kümmert. Honeymooner können sich während einer romantischen Zeremonie am Hotelstrand das Ja-Wort geben. Wenn Sie im Fünfsternehaus La Toubana Hotel & Spa Ihre Guadeloupe Ferien geniessen, werden Sie als erstes von der atemberaubenden Aussicht auf eine traumhafte Strandanlage fasziniert sein. Die grosszügigen Bungalows und Suiten mit Meerblick lassen keine Wünsche offen. Im Restaurant Le Grand Bleu wird Ihnen leckerste kreolische Küche am Strand serviert. Für Tiefenentspannung sorgt das Wellnesscenter Océan Spa, wo Schönheitsanwendungen und Massagen zur Auswahl stehen. Sie möchten die charmante Inselgruppe Guadeloupe kennenlernen? Sprechen Sie mit unseren Karibik Spezialisten, die Ihnen für Ihre nächsten Guadeloupe Reisen gerne ein massgeschneidertes Angebot unterbreiten.