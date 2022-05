Guadeloupe Reisen mit Kindern

Guadeloupe Reisen – mehr als nur Badeurlaub

Guadeloupe ist ein exotisches Paradies, in dem Ihnen viel geboten wird und Sie so einiges entdecken können. Sehr unterhaltsam ist beispielsweise ein Besuch des Blumenparks Domaine de Valombreuse, in dem Sie und Ihre Familie viele Vogelarten antreffen werden und eine schöne Zeit in einer herrlichen Umgebung verbringen können. Ein weiteres Naturmonument, dessen Besuch sich lohnt, wenn Sie auf Guadeloupe mit Kindern unterwegs sind, ist der eindrucksvolle Vulkan Soufrière, in dessen Nähe sich auch der bei Kindern beliebte archäologische Park des Roches Gravées befindet und dessen Umgebung als schönster und grösster Nationalpark der Karibik gilt. Von den vielen Aktivitäten, die Sie auf Guadeloupe erwarten, ist Canyoning sicherlich eine der spannendsten und bei Familien beliebtesten.