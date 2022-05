Guadeloupe Ferien

Guadeloupe Badeferien – eine Angelegenheit für Geniesser

Die beiden Hauptinseln von Guadeloupe, Basse-Terre mit ihren dichten Wäldern und Grande-Terre mit einem lebendigen gesellschaftlichen Leben und der Metropole Pointe-à-Pitre, sind zwar nur durch einen schmalen Meeresarm voneinander getrennt, haben aber einen sehr unterschiedlichen Charakter. Da die Inseln des Weiteren auch über einige sehr schöne Strände verfügen, ist Guadeloupe ein Ferienziel, an dem alle etwas finden, was ihnen Spass macht. Ihre französischen Wurzeln sind den Bewohnern von Guadeloupe durchaus bewusst, was Sie vor allem daran merken, dass man hier ähnlich lässig wie in Frankreich seinen Tag gestaltet. Aus diesem Grund ist Guadeloupe eine sehr sympathische Reisedestination, die darüber hinaus auch noch sehr viel zu bieten hat.

Guadeloupe Reisen mit Kindern sind immer eine gute Idee

Durch ihre Nähe zu der ebenfalls mit französischem Flair gesegneten Nachbarinsel Martinique ist Guadeloupe für Inselhopping sehr gut geeignet. Geniessen Sie von Guadeloupe aus Schiffsreisen in der Gegend der Kleinen Antillen und freuen Sie sich auf die herrliche kreolische Küche, die Ihnen in der Umgebung an vielen Orten, wie beispielsweise auf den Inseln Îles des Saintes oder der Insel Marie-Galante, serviert wird. Auf Guadeloupe sind Naturerlebnisse allgegenwärtig. Denn wenn Sie auf Guadeloupe Badeferien verbringen, können Sie sich auf viele wunderschöne Landschaften freuen. Die für ihren Karneval bekannte Insel Guadeloupe erkunden Sie am besten im Rahmen einer Guadeloupe Mietwagenrundreise, wenn Sie anlässlich von Guadeloupe Familienferien vor Ort sind und die herrliche Karibik geniessen.