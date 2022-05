Bonaire Ferien

Bonaire Highlights

Eine kunterbunte Hauptstadt und relaxen in familienfreundlichen Hotels

Kralendijk ist die Hauptstadt und gleichzeitig der Haupthafen der Insel Bonaire. Aus dem Holländischen übersetzt bedeutet der Name Korallendeich. Das Städtchen ist der Wohnort von knapp 4'000 Menschen – beim Besuch des Ortes können Sie also eher mit dörflicher Atmosphäre als dem Grossstadttrubel rechnen. Die in bunten Farben leuchtenden Hausfassaden sind eine der Sehenswürdigkeiten, aber auch verschiedene Restaurants lohnen den Besuch. Bei Gästen, die auf der Insel Urlaub machen ist der farbenfrohe Hauptort ebenso beliebt wie bei Touristen, die hier auf Kreuzfahrten für einen Tag einen Stopp einlegen. Ganz in der Nähe von Kralendijk befinden sich einige der schönsten Hotels von Bonaire. Wenn Sie auf Ihren Bonaire Reisen ein entspanntes Hotel mit typisch karibischem Flair suchen, ist das Divi Flamingo Beach Resort eine gute Wahl. Die geräumigen Zimmer eignen sich auch hervorragend für Familien. Das traditionelle Hotel verfügt über zwei Swimmingpools und wer im hoteleigenen Restaurant speist, geniesst gleichzeitig einen herrlichen Meerblick. Und falls Sie zum Tauchen nach Bonaire reisen: Dem Divi Flamingo Beach Resort angegliedert ist ein 5* PADI Tauchzentrum.

Weltklasse-Tauchen non-stop

Bonaire bietet Tauchen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr und eine unberührte Unterwasserwelt mit Zugang zu grossartigen Tauchplätzen, die sowohl vom Land wie auch von Booten aus zugänglich sind. Wer sportlich unterwegs ist, braucht auch Erholung und Entspannung. Captain Don's Habitat wurde vom bekannten Unterwasser Umweltschützer Captain Don Stewart gegründet und hat sich an vorderster Front für umweltverträgliche Entwicklungen auf der Insel Bonaire positioniert. Die lockere Atmosphäre des Hotels, die geräumigen Zimmer, ein Spa-Bereich, in dem man nach einem anstrengenden Tauchgang bei einer Massage entspannen kann und der direkte Zugang zum Hausriff vor dem Hotel lassen jedes Taucherherz höherschlagen. Das Hotel ist wegen seiner umweltschonenden Bauweise ein Musterbeispiel für nachhaltige Hotellerie: Don Stewart inkludiertebei der Planung von Beginn an Solar-Warmwasseraufbereitung, Energiesparvorrichtungen sowie ein hochmodernes Abwasserbehandlungssystem, um Auswirkungen auf die lokale Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Aktiv am Tag, entspannen und feiern am Abend

Die kleine Insel und ihre spektakulären Gewässer sind ein weltbekanntes und preisgekröntes Tauchziel, in dem Unterwasserfans jeder Fähigkeitsstufe, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Taucher, ihr persönliches H2O-Eldorado finden. Es gibt 63 offizielle Tauchplätze auf Bonaire und 26 weitere auf der vorgelagerten Insel Klein Bonaire. Zwei Drittel davon sind direkt von den Stränden aus zugänglich. In den Gewässern rund um die Inseln tummeln sich über 350 Fischarten und 57 Arten von Weich- und Steinkorallen. Zahlreiche nach internationalen Standards zertifizierte Tauchbasen bieten neben der Grundausbildung auch weiterführende Spezialkurse, Tagestouren, Nachttauchgänge und Exkursionen zum Tauchen an Schiffswracks an. Wer keine Wasserratte ist, findet aber auf Bonaire trotzdem genügend Gelegenheit, sich bei verschiedenen Aktivitäten wie Mountainbiking, Segeln, Windsurfen oder Kajakfahren auszupowern. Am Abend bieten Hotels und Bars Unterhaltung und Live Musik mit heissen karibischen Rhythmen lokaler Bands.

Romantische Strandhochzeit und elegante Marinas

Eine Viertelstunde von Kralendijk entfernt liegt das All Inclusive Hotel Plaza Resort Bonaire an einer geschützten Lagune und einem schicken Marina. Die grosszügigen Zimmer und Suiten schätzen insbesondere auch Familien mit Kindern. Für die kleinen Gäste steht ein spezielles Aqua-Programm zur Verfügung. Harbour Village Beach ist ein gepflegtes Hotel am gleichnamigen Marina. Es liegt an einem herrlichen und von Palmen beschatteten Badestrand gegenüber der Insel Klein Bonaire, die wie ein funkelndes Juwel am Horizont glänzt. Unmittelbar beim Hotel finden Gäste eine geschützte Badebucht, einen Yachthafen und eine Tauchschule. «Ja, ich will» sagen sich Paare, die am Strand vor dem Hotel bei einer feierlichen Barfuss-Zeremonie den Bund des Lebens schliessen und anschliessend einen entspannten Honeymoon auf Bonaire verbringen. Wie Sie Bonaire als Teil Ihrer Karibik Reisen entdecken können, zeigen Ihnen unsere Karibik Spezialisten gerne beim persönlichen Gespräch. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.