Es gibt viele Möglichkeiten, die Inseln der Bahamas zu zählen: Wenn zwei nebeneinanderliegende Eilande über eine Landbrücke knapp unter der Wasseroberfläche verbunden sind – ist das dann nur eine Insel? Dementsprechend differieren die Angaben, wie viele Inseln die Bahamas haben. Eines ist aber ganz sicher: Sie sind alle paradiesisch! Beim Bahamas Insel-Hopping suchen Sie sich die schönsten davon heraus und lernen sie kennen. Natürlich sind nicht alle Inseln bewohnt. Die Hauptstadt Nassau befindet sich auf New Providence, flächenmässig grösser ist jedoch Andros. 20 Nationalparks warten darauf, von Ihnen besucht zu werden, und jeder ist anders. Während auf einigen Inseln die Pflanzenwelt besonders reich ist, locken andere mit einer enormen Vielfalt an seltenen, auffallend bunten und herrlich lauten Vögeln. Teilen Sie uns mit, was Sie interessiert! Unsere Bahamas Spezialisten stellen Ihnen Ihr Bahamas Insel-Hopping ganz nach Ihren Wünschen zusammen – inklusive Auszeit an den traumhaften Stränden.