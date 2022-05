Eleuthera Ferien

Eleuthera dehnt sich wie ein dünner, 175 Kilometer langer Halbmond aus rosa Sandstränden, von der Brandung zerklüfteten Riffen, verwitterten Felsen und dichter subtropischer Vegetation in den warmen karibischen Gewässern aus. Der Name ist vom griechischen Wort eleutheria abgeleitet und bedeutet Freiheit. Und genau dies werden Sie auf Ihren Bahamas Reisen hier geniessen. Entscheiden Sie sich nach Lust und Laune zwischen süssem Nichtstun, ausgedehnten Strandspaziergängen, Surfen an den besten Surfspots im Land, einer Inseltour oder einem herrlichen karibischen Gericht in einem der zahlreichen Restaurants auf Eleuthera. Die Insel versinnbildlicht die idyllischen Bahamas mit kleinen Fischerdörfern, verträumten Boutique Hotels, karibischen Traumstränden und grünen Palmenalleen. Den spektakulärsten Farbkontrast der Bahamas kann man jedoch auch als Fussgänger bestaunen: An der schmalsten Stelle von Eleuthera führt die Glass Window Bridge über eine klaffende Lücke im Felsen. Mitten auf der Brücke stehend sieht man auf der einen Seite das tiefe Blau des Atlantiks und auf der anderen das leuchtende Türkis der warmen karibischen See. Immer in Sichtweite ist auch die kleine Nachbarinsel Harbour Island, auf welcher etliche Strandbars für lässiges Nachtleben sorgen. Gerne unterbreiten Ihnen unsere Bahamas Spezialisten ein massgeschneidertes Reiseangebot für Ihre Bahamas Ferien.