Hotels auf den Bahamas

Erholung und Beauty in den Hotelanlagen

Auf Paradise Island werden Sie sich auf Anhieb wohlfühlen. Das Personal ist gut geschult und bemüht, sämtliche Wünsche der Feriengäste zu erfüllen. Besonders eine Suite im One & Only Ocean Club können wir Ihnen empfehlen. In einer lockeren und dennoch zurückhaltenden Atmosphäre werden Sie den Stress aus dem Alltag rasch vergessen. Beautybehandlungen, Entspannung am Strand oder die Erkundung der bunten Unterwasserwelt sind nur ein kleiner Auszug der zahlreichen Unternehmungen und Aktivitäten in diesem Hotel.

Luxus Resorts und Hotels sowie das Casino in Nassau

Unsere Spezialisten für Ferien in der Karibik werden Ihnen mit Sicherheit ein Angebot ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack unterbreiten können. Sandals Emerald Bay ist eine weitere gute Adresse, wenn es um eine luxuriöse Unterkunft auf den Bahamas geht. In Nassau können Sie im bekannten Casino Ihr Glück herausfordern. Eventuell interessieren Sie sich sogar für Bahamas Inselhopping?

Lässigkeit auf den Bahamas

Die Bahamas sind für ihre Offenheit und Lässigkeit bekannt. Hier gehen die Uhren noch ein wenig anders. Wenn auch Sie dem Alltag mit der Hektik entfliehen möchten, sind Sie auf den Bahamas bestens aufgehoben. Unterkünfte in Hotels gibt es sehr viele. Von Luxushotels bis hin zu preiswerten Zimmern im Paradies ist alles zu finden.