Hilton Whistler Resort & Spa
Whistler
Beschreibung
Lage
Das elegante Hotel liegt im Herzen von Whistler. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars, Fahrrad- und Wanderwege sowie Golfund Tennisplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Restaurant, Bar, geheizter Aussenpool, Fitnesscenter, Sauna, Jacuzzi und Spa.
Zimmer
Die 287 geräumigen Zimmer sind mit dem üblichen Standard ausgestattet. Von vielen Zimmern aus hat man einen spektakulären Blick über die Bergwelt von Whistler. Gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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