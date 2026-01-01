Das elegante Hotel liegt im Herzen von Whistler. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars, Fahrrad- und Wanderwege sowie Golfund Tennisplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Die 287 geräumigen Zimmer sind mit dem üblichen Standard ausgestattet. Von vielen Zimmern aus hat man einen spektakulären Blick über die Bergwelt von Whistler. Gratis WLAN.