Aava Whistler Hotel
Whistler
Beschreibung
Lage
Wenige Schritte von Whistler Village und nur ca. 10 Gehminuten von der Talstation der Whistler und Blackcomb Mountains entfernt. In der Umgebung befinden sich Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten und ein Golfplatz.
Angebot
Das Hotel bietet seinen Gästen einen Pool, Whirlpool, Fitnessbereich, Sauna und Waschmöglichkeit.
Zimmer
Die 192 Zimmer sind modern und hell gestaltet und mit Kühlschrank, Kaffee-/ Teekocher, Bademänteln und kostenlosem WIFI ausgestattet.
Aktivitäten
Der Whistler Mountain Bike Park befindet sich in unmittelbarer Nähe. Bike Service und Unterbringung vorhanden.
ab CHF 83.– / pro Person
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