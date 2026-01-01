Beschreibung

Lage Wenige Schritte von Whistler Village und nur ca. 10 Gehminuten von der Talstation der Whistler und Blackcomb Mountains entfernt. In der Umgebung befinden sich Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten und ein Golfplatz.

Angebot Das Hotel bietet seinen Gästen einen Pool, Whirlpool, Fitnessbereich, Sauna und Waschmöglichkeit.

Zimmer Die 192 Zimmer sind modern und hell gestaltet und mit Kühlschrank, Kaffee-/ Teekocher, Bademänteln und kostenlosem WIFI ausgestattet.