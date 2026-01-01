Knecht Reisegruppe Gütesiegel
kanada Reisen Gütesiegel
kanadareisen

The Fairmont Château Whistler Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Whistler

Klassisches Luxushotel, welches im Stil der legendären Schlosshotels erbaut wurde.

Beschreibung

Lage
Das Resort liegt etwas erhöht über dem Ortskern. Die Fussgängerzone im Zentrum ist in ca. 7 Gehminuten erreichbar.
Angebot
4 gute Restaurants, Bar, Coffeeshop, Hallenbad, beheizter Aussenpool, Fitnesscenter, Tennisplätze, Sauna, Jacuzzi, Spa und Boutiquen. Zudem gehört ein eigener 18-Loch Golfplatz zum Hotel.
Zimmer
519 klassisch-elegante Zimmer mit Mini-Kühlschrank, Kaffeemaschine und Bademänteln sowie WLAN.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen