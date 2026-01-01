The Fairmont Château Whistler Resort
Whistler
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt etwas erhöht über dem Ortskern. Die Fussgängerzone im Zentrum ist in ca. 7 Gehminuten erreichbar.
Angebot
4 gute Restaurants, Bar, Coffeeshop, Hallenbad, beheizter Aussenpool, Fitnesscenter, Tennisplätze, Sauna, Jacuzzi, Spa und Boutiquen. Zudem gehört ein eigener 18-Loch Golfplatz zum Hotel.
Zimmer
519 klassisch-elegante Zimmer mit Mini-Kühlschrank, Kaffeemaschine und Bademänteln sowie WLAN.
Preis auf Anfrage
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