The Atlantic Maritimes 13 Tage ab Halifax

1 . Tag Halifax Individuelle Anreise nach Halifax und Transfer in Eigenregie zu Ihrem Hotel in dieser lebendigen und kosmopolitischen Stadt am Atlantik. Am Abend lernen Sie bei einem Willkommensapéro Ihre Reiseleitung und Mitreisenden kennen. 1 Nacht in Halifax.

2 . Tag Moncton Entdecken Sie die Bay of Fundy und erfahren Sie mehr über die höchsten Gezeiten der Welt, während Sie entlang der farbenfrohen Küste nach Moncton reisen – der zweisprachigen Stadt in New Brunswick. Unterwegs besuchen Sie die Joggins Fossil Cliffs, ein UNESCO-Welterbe. Hier erwarten Sie eindrucksvoll freigelegte Gesteinsschichten mit dem weltweit vollständigsten Fossilbericht aus dem sogenannten „Kohlezeitalter“ vor rund 300 Millionen Jahren.



Nach der Weiterfahrt erleben Sie ein kulinarisches Highlight: Bei einer Bootsfahrt durch die warmen Gewässer der Shediac Bay an Bord eines Hummerbootes erhalten Sie spannende Einblicke in die Fischerei und geniessen ein köstliches Hummeressen*. Am späteren Tag erreichen Sie Moncton wo Sie die Nacht verbringen.



*Sollte die Fahrt auf dem Hummerboot nicht möglich sein, findet das ein Hummer-Abendessen in Moncton statt.

3 . Tag Saint John Erleben Sie heute Vormittag ein wahres Naturwunder, wenn wir die Hopewell Rocks an der Küste der Bay of Fundy besuchen. Bewundern Sie diese riesigen, blumentopfartigen Felsformationen, die von den höchsten Gezeiten der Welt geformt wurden. Sie fahren durch den malerischen Fundy-Nationalpark mit seiner Panoramastrasse weiter nach Saint John an der Südküste von New Brunswick. Nach einer Stadtrundfahrt, die auch die Reversing Falls umfasst, checken Sie im Hotel ein. 2 Nächte in St. John.

4 . Tag Saint John Bei einem Tagesausflug nach St. Andrews by-the Sea unternehmen Sie bei gutem Wetter eine Walbeobachtungstour. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um das charmante Küstenstädtchen zu erkunden.

5 . Tag Digby (2026) / Annapolis Valley (2027) Geniessen Sie einen freien Vormittag, bevor Sie die Fähre zurück nach Nova Scotia nehmen und das bezaubernde Örtchen Digby erreichen. 1 Nacht im Digby (2026) oder in Annapolis Valley (2027).

6 . Tag Halifax Auf dem Rückweg nach Halifax erfahren Sie einiges über die aus Frankreich stammenden ersten Siedler der Region. Zudem besuchen Sie ein Weingut mit Degustationsmöglichkeit. 2 Nächte in Halifax.

7 . Tag Halifax - Peggy's Cove - Lunenburg - Halifax Bei einem Tagesausflug besuchen Sie das rustikale Fischerdörfchen Peggy's Cove, wo Sie zum Frühstück erwartet werden. Danach fahren Sie nach Lunenburg, eine der besterhaltenen und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Kolonialsiedlungen.

8 . Tag Charlottetown Über die «Confederation Bridge», die längste Brücke Kanadas, gelangen Sie in die Provinz Prince Edward Island. Auf dem Weg lernen Sie im Millbrook Cultural & Heritage Centre die Mi'kmaq-Kultur kennen. 2 Nächte in Charlottetown.

9 . Tag Charlottetown Sie können an einem fakultativen, kostenlosen Stadtrundgang teilnehmen, bevor eine Inselrundfahrt in den Prince Edward Island Nationalpark führt. Eine Theatervorstellung und ein traditionelles Hummeressen bilden die Höhepunkte des Abends.

10 . Tag Baddeck Sie verlassen die Insel per Fähre und fahren zur Cape Breton Island. In Baddeck besuchen Sie die Alexander Graham Bell National Historic Site. 2 Nächte in Baddeck.

11 . Tag Baddeck Auf dem malerischen Cabot Trail erreichen Sie den Cape Breton Highlands Nationalpark, welcher herrliche Ausblicke bietet. An der Küste unternehmen Sie eine Bootstour.

12 . Tag Halifax Auf dem Weg nach Halifax besuchen Sie die Festung Louisbourg. 1 Nacht in Halifax.

13 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.