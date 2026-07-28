The Atlantic Maritimes 23 Tage ab Halifax

1 . Tag Halifax Ankunft in Halifax und individueller Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe. 1 Nacht im Cambridge Suites Hotel Halifax o.ä.

2 . Tag Moncton Sie entdecken die farbenfrohe Küstenlinie der Bay of Fundy und befahren die warmen Wasser der Shediac Bay. Danach geniessen Sie ein köstliches Hummeressen. 1 Nacht im Crowne Plaza Moncton Downtown o.ä.

3 . Tag Saint John Nach dem Besuch der Hopewell Rocks durchfahren Sie den Fundy Nationalpark und besichtigen Saint John. 2 Nächte im Hilton Saint John o.ä.

4 . Tag Saint John Bei einem Tagesausflug nach St. Andrews by-the Sea unternehmen Sie bei gutem Wetter eine Walbeobachtungstour. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um das charmante Küstenstädtchen zu erkunden.

5 . Tag Digby Geniessen Sie einen freien Vormittag, bevor Sie die Fähre zurück nach Nova Scotia nehmen und das bezaubernde Örtchen Digby erreichen. 1 Nacht im Digby Pines Golf Resort o.ä.

6 . Tag Halifax Auf dem Rückweg nach Halifax erfahren Sie einiges über die aus Frankreich stammenden ersten Siedler der Region. Zudem besuchen Sie ein Weingut mit Degustationsmöglichkeit. 2 Nächte im Cambridge Suites Hotel Halifax o.ä.

7 . Tag Halifax Bei einem Tagesausflug besuchen Sie das rustikale Fischerdörfchen Peggy's Cove, wo Sie zum Frühstück erwartet werden. Danach fahren Sie nach Lunenburg, eine der besterhaltenen und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Kolonialsiedlungen.

8 . Tag Charlottetown Über die «Confederation Bridge», die längste Brücke Kanadas, gelangen Sie nach Charlottetown in der Provinz Prince Edward Island. Auf dem Weg zum Brückenübergang lernen Sie im Millbrook Cultural & Heritage Centre die Mi'kmaq-Kultur kennen. 2 Nächte im Rodd Hotels o.ä.

9 . Tag Charlottetown Sie können am Morgen an einem fakultativen, kostenlosen Stadtrundgang teilnehmen, bevor nachmittags eine Inselrundfahrt in den Prince Edward Island Nationalpark führt. Die Naturschönheiten mit den typischen roten Felsen und herrlichen Sandstränden sind einfach ein Traum. Eine Theatervorstellung und ein traditionelles Hummeressen bilden die Höhepunkte des Abends.

10 . Tag Baddeck Sie verlassen die Insel per Fähre und fahren zur Cape Breton Island. In Baddeck besuchen Sie die Alexander Graham Bell National Historic Site. 2 Nächte im Inverary Resort o.ä.

11 . Tag Baddeck Auf dem malerischen Cabot Trail erreichen Sie den Cape Breton Highlands Nationalpark, welcher herrliche Ausblicke bietet. An der Küste unternehmen Sie eine Bootstour.

12 . Tag Marine Atlantic Fähre Heute besuchen Sie die Festung «Fortress of Louisbourg». Gegen Abend nehmen Sie in North Sidney die Fähre, die Sie über Nacht nach Port- Aux-Basques in Neufundland bringt. 1 Nacht auf der Fähre.

13 . Tag Port au Choix Durch das von Bergen und Meer eingerahmte Cordroy-Tal und den Gros Morne Nationalpark gelangen Sie ins Fischerörtchen Port aux Choix. 1 Nacht im Sea Echo Motel o.ä.

14 . Tag L’Anse au Clair Per Fähre reisen Sie nach Labrador, wo Sie eine baskische Walfangstation aus dem 16. Jahrhundert besuchen. 1 Nacht im Northern Light Inn o.ä.

15 . Tag St. Anthony Zurück in Neufundland sehen Sie die Überreste der ersten europäschen Siedlung in Nordamerika, welche Teil des UNESCO Welterbes ist. Die angrenzende kleine Ausstellung gibt Ihnen einen Einblick in das Leben der Vikinger. 1 Nacht im Haven Inn o.ä.

16 . Tag Cow Head Bei schönem Wetter unternehmen Sie vormittags eine Walbeobachtungstour. Teilweise treiben auch riesige Eisberge vorbei. Am Nachmittag fahren Sie weiter nach Cow Head. 2 Nächte im Shallow Bay Motel o.ä.

17 . Tag Cow Head Ein Ausflug in den landschaftlich vielfältigen Gros Morne Nationalpark steht auf dem Programm. Bei einer Bootsfahrt sehen Sie Wale und Weisskopfseeadler, die sich in den tiefen Gewässern des Fjords aufhalten, und erfahren mehr über die geologischen Besonderheiten sowie die Geschichte der Region.

18 . Tag Gander Ihr Weg führt durch Neufundlands Zentrum nach Gander, wo Sie einen entspannten Abend verbringen können. 2 Nächte im Sinbad's Hotel o.ä.

19 . Tag Gander Auf einer landschaftlich reizvollen Fahrt entlang der Küste der Notre Dame Bay gelangen Sie nach Twillingate und zum Long Point-Leuchtturm. Zurück in Gander besuchen Sie das hier ansässige Flugmuseum.

20 . Tag Clarenville Entlang des Trans Canada Highway und durch den Terra Nova Nationalpark geht es nach Clarenville. Unterwegs machen Sie unter anderem Halt im im charmanten Örtchen Trinity. 1 Nacht im Quality Hotel o.ä.

21 . Tag St. John’s Die alte Hafenstadt St. John's ist Ihr letztes Etappenziel. Die älteste Stadt Nordamerikas und Hauptstadt von Neufundland liegt inmitten der Granitklippen der Avalon-Halbinsel. Bei einer Stadtrundfahrt sehen Sie unter anderem das viktorianische Stadtzentrum, den belebten modernen Hafen sowie die Kathedrale St. John the Baptist und geniessen den Panoramablick vom Signal Hill. 2 Nächte im Delta Hotels by Marriott o.ä.

22 . Tag St. John’s Bei einer morgendlichen Bootstour halten Sie nach Papageientauchern Ausschau. Danach besuchen Sie die östlichste Stelle Nordamerikas. Den Nachmittag können Sie ganz nach Ihren Wünschen in St John's verbringen und vielleicht noch ein paar letzte Souvenirs ergattern.

23 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.