Kanadische Kontraste ab Montréal

1 . Tag Montreal Ankunft in Montréal und individueller Transfer zum Hotel. Rest des Tages zur freien Verfügung. 2 Nächte in Montréal.

2 . Tag Montreal Eine Stadtrundfahrt durch die zweitgrösste französischsprachige Stadt der Welt führt Sie unter anderem durch die Innenstadt, das Olympiagelände und die charmante Altstadt

3 . Tag Québec City Entlang des beeindruckenden Sankt-Lorenz-Stroms geht es heute ins kulturelle Herz von Québec. Es folgt eine Tour durch die Altstadt. 2 Nächte in Québec City

4 . Tag Québec City Der heutige Tag steht zur freien Verfügung. Sie die Möglichkeit einen Ausflug nach Tadoussac zur Walbeobachtungstour zu unternehmen (optional).

5 . Tag Ottawa/Gatineau Auf dem Weg in die kanadische Hauptstadt machen Sie einen Halt bei einem Ahornsirup-Produzenten. In Ottawa erfolgt eine kurze Orientierungstour. 1 Nacht in Ottawa-Gatineau.

6 . Tag Toronto In Rockport haben Sie die Möglichkeit, eine Bootsfahrt durch die wunderschöne Thousand Island-Region zu unternehmen (optional). Weiterfahrt nach Toronto wo Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfügung steht. 2 Nächte in Toronto.

7 . Tag Toronto Am Vormittag erkunden Sie die Highlights der Stadt auf einer Rundfahrt. Anschliessend geht die Fahrt entlang des Lake Ontario zu den Niagarafällen. Erleben Sie die eindrücklichen Fälle auf einer Bootsfahrt (optional). Am Abend erfolgt die Rückfahrt nach Toronto.

8 . Tag Calgary Flug in den Westen Kanadas nach Calgary. Transfer ins Hotel und Rest des Tages zur freien Verfügung. 1 Nacht in Calgary.

9 . Tag Banff Nationalpark/Canmore Entdecken Sie Calgary mit seinen Sehenswürdigkeiten wie dem Calgary Tower und Fort Calgary. Anschliessend setzen Sie die Reise in Richtung Rocky Mountains fort. 2 Nächte in Canmore.

10 . Tag Canmore Der Tag steht zur freien Verfügung. Ein Tagesausflug (optional) führt zum Lake Louise und zum Columbia Icefield, von wo Sie mit einem Spezialfahrzeug auf den Athabasca-Gletscher gelangen.

11 . Tag Kamloops Der berühmte Trans-Canada Highway, der Sie heute über den Kicking Horse Pass in den Yoho Nationalpark und den Glacier Nationalpark nach Kamloops führt, hält überall eindrückliche Landschaften bereit. 1 Nacht in Kamloops.

12 . Tag Whistler Die abwechslungsreiche Route führt weiter nach Whistler. Sie haben die Möglichkeit zu einem aussichtsreichen Rundflug mit dem Wasserflugzeug über den Garibaldi Park (optional). 1 Nacht in Whistler.

13 . Tag Vancouver Auf dem Sea-to-Sky Highway erreichen Sie Vancouver. Sie erkunden Chinatown, Gastown, English Bay und den Stanley Park auf einer Stadtrundfahrt. 2 Nächte in Vancouver.

14 . Tag Vancouver Tag zur freien Verfügung in Vancouver oder unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Victoria auf Vancouver Island (optional).

15 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen und Rück- oder Weiterreise.