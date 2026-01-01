Facettenreiches Ostkanada ab Toronto

1 . Tag Toronto Begrüssung durch Ihre Reiseleitung am Flughafen von Toronto zwischen 12h00 und 16h00. Ein Transfer für die gesamte Gruppe ist zwischen 15h30 und 16h00 vorgesehen. Am frühen Abend erfolgt ein Informationstreffen im Hotel. 2 Nächte in Toronto.

2 . Tag Toronto Heute steht ein Ausflug zu den berühmten Niagarafällen auf dem Programm. Nach einem Spaziergang entlang der Promenade mit Blick auf die Wasserfälle erleben Sie bei einer Bootstour die tosenden Wassermassen aus nächster Nähe. Es bleibt noch etwas Zeit für eigene Erkundungen, bevor es zurück nach Toronto geht. Während der Stadtrundfahrt sehen Sie u.a. das Parlamentsgebäude, das alte und das neue Rathaus, den CN-Tower, das Roger Centre, die Uferpromenade und Chinatown. Zudem ist ein Spaziergang durch den beliebten Distillery District vorgesehen.

3 . Tag Ottawa / Gatineau Auf der Fahrt nach Kingston machen Sie eine kurze Pause im «Big Apple», welches für seine frisch zubereiteten Apfeltorten bekannt ist. Eine kurze Stadtrundfahrt zeigt Ihnen die Highlights der Stadt. Am frühen Nachmittag unternehmen Sie eine Bootsfahrt durch die malerische Region der Thousand Islands. Hier erstrecken sich mehr als 1800 Inseln über ein Gebiet von ca. 80 km – von winzigen Felsen mit einem Baum bis zu grossen Inseln mit Schlössern. Weiterfahrt nach Ottawa. 1 Nacht in Ottawa-Gatineau.

4 . Tag St-Alexis-des-Monts Auf einer Stadtrundfahrt durch Ottawa sehen Sie u.a. den Parlamentshügel, einige Gedenkstätten und Botschaften, die National Gallery und den Rideau Kanal, gefolgt von etwas Freizeit am quirligen Byward Market. Auf der Weiterfahrt besuchen Sie eine Käserei und erhalten eine kurze Führung inkl. Kostprobe. Ankunft in Ihrer Unterkunft am späten Nachmittag. Die Lage der Lodge ist perfekt, um sich zu erholen. 2 Nächte in St-Alexis-des-Monts.

5 . Tag St-Alexis-des-Monts Der Tag steht für eigene Aktivitäten zur Verfügung. Es gibt einige kostenlose Angebote der Lodge, wie z. B. Kanus, Kajaks oder Ruderboote. Wald und Natur sind natürlich auch der Lebensraum von Schwarzbären und Bibern. Sie können optional geführte Ausflüge zur Beobachtung dieser Tiere bei Ihrer Reiseleitung buchen (da es sich um wilde Tiere handelt, kann die Sichtung nicht garantiert werden).

6 . Tag Québec City Weiter geht es nach Québec City. Unterwegs besuchen Sie eine Ahornsiederei. In Québec City steht eine Stadtrundfahrt auf dem Programm. Sie sehen die imposanten Festungsanlagen, das berühmte Château Frontenac mit der Dufferin-Terrasse, den Park «Plaines d’Abraham», die Anhöhe mit dem Parlamentsgebäude und vieles mehr. Der Rest des Tages steht zur Verfügung. 2 Nächte in Québec City.

7 . Tag Québec City Sie erkunden die Umgebung von Québec City, z. B. die Montmorency Wasserfälle, die Walfahrtsbasilka St-Anne-de-Beaupré und den Ste-Anne Canyon. Der Nachmittag steht im Zeichen der Ureinwohner Kanadas. Sie beginnen mit einem Spaziergang durch das Huron-Wendat Reservat. Am Nachmittag steht eine Führung im rekonstruierten Dorf der Huronen auf dem Programm, bei der Sie viel über die Lebensweise, Geschichte, Kultur und Legenden dieses Urvolkes erfahren. Rückfahrt nach Québec City.

8 . Tag Montréal Heute geht es nach Montréal. Auf einer Stadtrundfahrt sehen Sie das pulsierende Stadtzentrum mit der unterirdischen Stadt, die Einkaufsmeile Ste-Catherine, den Berg Mont-Royal, das Museumsviertel und die Goldene Square Mile. Am späten Nachmittag geht es weiter zur Altstadt; rechtzeitig, um die beeindruckende Multimedia Show «Aura» in der Notre-Dame Basilika zu erleben. Später flanieren Sie gemütlich zum Hotel zurück oder können auf eigene Faust in das Nachtleben Montréals eintauchen. 1 Nacht in Montréal.

9 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.