Kanada Familienferien erleben

Ostkanada mit Kindern

Die kanadischen Atlantikprovinzen sind ein Geheimtipp nicht nur für Naturliebhaber, sondern auch für Freunde geschichtsträchtiger Städte. Entdecken Sie bei Ihren Kanada Reisen mit Kindern die Atlantikprovinzen. Durch die kurzen Fahrzeiten eignen sich sich perfekt für Familienreisen im Wohnmobil, mit dem Sie alle Sehenswürdigkeiten entdecken können. Hier wechseln sich atemberaubende Landschaften mit Panoramastrassen und Städten ab. Die Provinzen New Brunswick und Nova Scotia üben eine unvergessliche Faszination auf alle Besucher aus. Die kanadischen Atlantikprovinzen eignen sich besonders für Familienreisen. Sie können sie per Auto oder Wohnmobil problemlos erkunden. Lassen Sie sich inspirieren und planen Sie Ihre Reise individuell, ganz wie Sie es möchten. Sprechen Sie mit Ihrem Spezialisten, der Sie gerne berät. Ostkanada bietet für Ihre Aktivitäten familienfreundliche Hotels, die Ihren Urlaub zum Erlebnis werden lassen und Ihren Familien Aktivitäten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten erlauben. Erleben Sie eine vielfältige Tierwelt zu Land und zu Wasser, kombiniert mit einmaligen Naturbildern wie den Felsformationen von Hopewell Cape und den traumhaften Stränden der Prince Edward Island. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden in den vielen Nationalparks wie dem Kejimkujik, Fundy und Kouchibouguac zahllose Freizeitmöglichkeiten finden. Ihre Kanada Ferien mit Kindern werden so zum Erlebnis. Bei der einzigen Wikingersiedlung in Nordamerika mit ihren zahllosen Fundstücken aus Versteinerungen können Ihre Kinder sich in längst vergangene Zeiten begeben und ihr Wissen anschaulich erweitern. Zum unvergessenen Erlebnis wird auch ein Leuchtturm, der zu einem Hotel umgebaut wurde und Sie und Ihre Kinder zum Übernachten einlädt. In Nova Scotia befindet sich einer der faszinierendsten Nationalparks von Kanada. Er umfasst etwa 400 Quadratkilometer Fläche und bietet unberührte Natur für Tierbeobachtungen und Aktivitäten wie Wanderungen oder Kanufahrten. Nur etwa 20 Prozent des Parks sind mit dem Auto erreichbar. Es gibt aber 13 Wander-Trails und ein riesiges Netz miteinander verbundener Wasserwege. Die Doon Heritage Crossroads, das Black Creek Pioneer Village und das Museum of Civilization bietet Ihren Kindern eine realistische Nachahmung des Lebens der Menschen Kanadas vor hunderten von Jahren. Aber auch Städte üben ihre eigene Faszination sowohl für Erwachsene als auch Ihre Kinder aus. In der Umgebung von Toronto und Montreal befinden sich viele Freizeitparks, in denen Sie viel Spass haben werden. Suchen Sie das Besondere, dann verbringen Sie einen ganzen Tag im Zoo von Toronto mit einer anschliessenden Übernachtung im Courtyard by Marriott. Im Parc Safari nahe Montreal finden Sie zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, aber auch unzählige Tierarten. Absoluter Höhepunkt wird ein Familienabenteuer mit den Karibus in Québec, wo Sie anschliessend in einem Zelt übernachten. In Halifax thront die majestätische Zitadelle Fort George über der Stadt. Besuchen Sie das Maritime Museum of the Atlantic, in dem die Seefahrertradition von Nova Scotia zum Leben erweckt wird.