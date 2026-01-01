The Fairmont Le Château Frontenac
Québec City
Beschreibung
Lage
Das Hotel thront prunkvoll über der Altstadt von Québec City. Das Funiculaire du View-Québec, welches die Ober- und Unterstadt miteinander verbindet sowie diverse Restaurants sind wenige Schritte entfernt.
Angebot
3 Restaurants, Snack-/Kaffeebar, Pool, Whirlpool, Dampfbad, Spa, Yogaklassen und Wassergymnastik.
Zimmer
611 klassisch-elegante, eher kleine Zimmer mit Kaffeekocher und Snackbar. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 252.– / pro Person
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