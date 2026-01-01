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The Fairmont Le Château Frontenac

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Québec City

Historisches Luxushotel und Wahrzeichen der Stadt. Für anspruchsvolle Gäste, die einen erstklassigen Service schätzen.

Beschreibung

Lage
Das Hotel thront prunkvoll über der Altstadt von Québec City. Das Funiculaire du View-Québec, welches die Ober- und Unterstadt miteinander verbindet sowie diverse Restaurants sind wenige Schritte entfernt.
Angebot
3 Restaurants, Snack-/Kaffeebar, Pool, Whirlpool, Dampfbad, Spa, Yogaklassen und Wassergymnastik.
Zimmer
611 klassisch-elegante, eher kleine Zimmer mit Kaffeekocher und Snackbar. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 252.– / pro Person

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