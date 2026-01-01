Hôtel Port-Royal
Québec City
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt im Hafengebiet unweit der Altstadt. Zum Funiculaire du Vieux-Québec, welches die Ober- mit der Unterstadt verbindet, sind es ca. 10 Minuten zu Fuss.
Angebot
Ein gutes Restaurant, Bar, Fitnessbereich und Waschmöglichkeit.
Zimmer
Die 73 Zimmer sind von unterschiedlicher Grösse und modern eingerichtet mit Holzböden, Backsteinwänden, Kaffeekocher, Kühlschrank, Kochmöglichkeit mit Mikrowelle und Toaster. WIFI kostenlos. Deluxe Zimmer zusätzlich mit Kochplatten.
ab CHF 138.– / pro Person
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