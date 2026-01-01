ALT Hotel Ottawa
Ottawa
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel befindet sich an zentraler Lage in der Nähe von Confederation- Park, Parliament Hill und Rideau-Kanal. Zahlreiche Restaurants und Geschäfte sowie auch einige der Museen liegen in Gehweite.
Angebot
Das Hotel verfügt über eine junge, frische Einrichtung und bietet seinen Gästen eine Kaffeebar, eine Lounge sowie einen Fitnessbereich.
Zimmer
148 im modernen Stil eingerichtete, kompakte Zimmer mit Kaffee- und Teekocher, Yogamatte und kostenlosem WIFI.
ab CHF 115.– / pro Person
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